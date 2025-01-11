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Buradan geçmek için yürek yemek lazım; Artvin'de bulunuyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinin Tekkale Köyü’ne ulaşımı sağlayan 170 metrelik tünel, son zamanlarda bölge halkı ve ziyaretçiler için hem merak uyandıran hem de tehlike arz eden bir yer haline geldi.

Buradan geçmek için yürek yemek lazım; Artvin'de bulunuyor

Havaların soğumasıyla birlikte kar ve yağmur sularının tünel içine sızması, tünelin içinde devasa buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu. Bu doğal buz oluşumları, tüneli adeta bir 'korku tüneli'ne dönüştürerek, geçmek isteyenler için ürkütücü bir deneyim sunuyor.

Tünelin tavanı ve yan duvarlarında metrelerce uzunluğa ulaşan buz kütleleri, görsel olarak etkileyici olsa da, aynı zamanda güvenlik açısından ciddi riskler taşıyor. Özellikle gece saatlerinde tünel tamamen karanlıkta kalmakta, bu da yayalar ve sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Aydınlatma sisteminin eksikliği, tünelin geçtiği güzergâhı daha da riskli hale getiriyor.

Bununla birlikte, her ne kadar kış aylarında ulaşım yoğunluğu azalsa da, sıradışı manzarayı görmek isteyen ziyaretçiler tüneli keşfe çıkıyor. Tünelin içindeki buz sarkıtları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Ancak, bu doğal oluşumların güzelliği yanında güvenlik endişeleri de beraberinde geliyor.

Ziyaretçilerden Neslihan Tüysüz, “Buz tutan bir tünel olduğunu duyduğumuzda çok merak ettik. İçeri girdiğimizde her tarafın buzlarla kaplandığını gördük. Gerçekten çok soğuk ve ilginç bir deneyimdi. Bol bol fotoğraf çektik ama dikkatli olmanın gerektiğini de fark ettik” diyerek, tünel içindeki deneyiminden bahsediyor.

Yusufeli'nin bu dikkat çeken tüneli, doğanın ve kış şartlarının yaratığı bir görsel şölen sunuyor ancak güvenlik açısından iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor. Ziyaretçilerin bu tüneli keşfetmeden önce, dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Kaynak: İHA, 11 Ocak 2025

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