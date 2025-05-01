Bunu duyan dumur oldu; Sahipsizler dizisinde şok değişiklik

Her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sahipsizler, 21. bölümüyle adeta geceye damgasını vurdu. Ancak bu kez sadece hikaye değil, kamera arkasında yaşananlar da çok konuşulacak türdendi. Star TV ekranlarında yayınlanan ve Cem Karcı’nın yönetmenliğini yaptığı dizi, başrol değişikliğiyle gündeme oturdu.

Reytinglerde zirveye yerleşen Sahipsizler, ikinci sezon onayını da çoktan aldı. Ancak kulislerde konuşulanlara göre sezon finali yaklaşırken iki önemli oyuncunun vedası da gündemde. Yapımcı OGM Pictures'ın güçlü kadrosuna rağmen, bu ayrılıklar yeni sezon öncesi büyük etki yaratabilir.

Bu gelişme yalnızca dizinin senaryosunu değil, hayranlarının duygusal bağını da derinden etkileyebilir. Yeni karakterlerin kim olduğu ve kimlerin veda edeceği merak konusu olurken, 22. bölümde neler yaşanacağı şimdiden sabırsızlıkla bekleniyor.