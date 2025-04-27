Bundan sonra serbest; B sınıfı ehliyet sahiplerine fırsat

Türkiye'de ehliyet sistemi önemli bir değişime sahne oldu. 2025 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme ile B sınıfı ehliyet sahiplerine yeni yetkiler tanındı. Artık, belirli bir eğitim programını tamamlayan B sınıfı sürücüler, 125 cc'ye kadar motor hacmine sahip A1 sınıfı motosikletleri kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme, hem sürücülere daha fazla esneklik sağlıyor hem de trafikteki araç yoğunluğunu azaltmayı hedefliyor. 🛵

B Sınıfı Ehliyetle Artık 125 cc Motosiklet Kullanımı Mümkün

B sınıfı ehliyeti bulunan sürücüler, gerekli temel sürüş eğitimini tamamlamaları halinde, ek bir motosiklet ehliyeti almadan A1 sınıfı 125 cc’ye kadar olan motosikletleri yasal olarak kullanabilecekler. Eğitim programı, temel motosiklet sürüş tekniklerini, güvenlik kurallarını ve şehir içi trafik uygulamalarını kapsıyor.



Ehliyet Sisteminde Genel Durum

Ehliyet sistemi Türkiye'de her araç türü için farklı kategoriler içeriyor:

A sınıfı: Tüm motosikletler

B sınıfı: Otomobil ve hafif ticari araçlar

C sınıfı: Kamyon ve çekici

D sınıfı: Otobüs ve minibüs

F sınıfı: Traktör

G sınıfı: İş makineleri

M sınıfı: Motorlu bisikletler

Ayrıca, römork takma yetkisi için BE, CE ve DE gibi "E" uzantılı ehliyet sınıfları bulunuyor.



Yaş Sınırları ve Koşullar

A1 sınıfı motosiklet kullanımı için: Minimum yaş 16

A2 ve B sınıfları için: Minimum yaş 18

C ve D sınıfları için: Minimum yaş 21

A sınıfı motosiklet için: En az 24 yaş (eğer A2 deneyimi yoksa)

B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc motosiklet kullanabilmesi için temel eğitim programını başarıyla tamamlaması şart. 🚦



DÜZENLEMENİN ETKİLERİ 🚗➡️🏍️

Uzmanlar, düzenlemenin özellikle büyükşehirlerde trafik yoğunluğunu azaltacağını ve bireysel ulaşımda önemli kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor.

Motosikletlerin düşük yakıt tüketimi ve daha düşük karbon salımı, çevre dostu ulaşım alışkanlıklarının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynayacak.

Şehir içi ulaşımda küçük hacimli motosikletlerin yaygınlaşmasıyla birlikte, park alanı sorununun da kısmen çözülmesi bekleniyor. 🌍

B sınıfı ehliyetle 125 cc motosiklet kullanmak için ayrı bir sınava girmek gerekiyor mu?

Hayır. Ancak zorunlu temel sürüş eğitimini tamamlamak ve ilgili belgeyi almak gerekiyor.



Eğitim programı kaç saat sürüyor?

Ortalama 7-10 saatlik teorik ve pratik eğitimlerden oluşuyor. Eğitim süresi kuruma göre değişebiliyor.



B sınıfı ehliyeti olan herkes bu haktan yararlanabilecek mi?

Evet, ancak belirli bir eğitim programını tamamlamak ve sağlık şartlarını sağlamak gerekiyor.



A1 sınıfı motosikletlerde motor hacmi ve güç sınırı nedir?

Motor hacmi 125 cc’yi, motor gücü ise 11 kW’ı (yaklaşık 15 beygir) geçmemelidir.

Kaynak: Gazeteoku.com