Bülent Ersoy'un mal varlığı dumur etti

Magazin gündeminden düşmeyen sanatçı, yatırımlarıyla Türkiye'nin en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alıyor.



💎 Bülent Ersoy’un Mal Varlığı Listesi (Güncel)

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Ersoy’un sahip olduğu taşınmaz ve taşınabilir varlıklar şöyle:

İstanbul’da 28 daire ve ultra lüks 4 villa

Bodrum, Marmaris ve Antalya’da tatil villaları

Fenerbahçe’de işlettiği bir sauna

Antalya Fethiye’de benzin istasyonu

30 metrelik lüks yat

Kiraya verdiği vinç ve dozer gibi iş makineleri

Sanatçının bu yatırımları, ona sadece mülk değil; düzenli kira geliri ve ticari kazançlar da sağlıyor.



📍 Yatırım Haritası: Sahneden Yatırımcılığa Uzanan Yolculuk

Bülent Ersoy’un yatırım yaptığı bölgeler, turizmin kalbi olan sahil şehirlerinden seçilmiş durumda. Bodrum ve Marmaris gibi yüksek gelir potansiyeli taşıyan lokasyonlarda bulunan lüks konutlar, sanatçının değer kazanan gayrimenkuller portföyünün temel taşlarını oluşturuyor.

Fethiye’deki benzin istasyonu ve Muğla’daki iş makineleri, sahne dışı girişimlerinin ne kadar profesyonelce yapılandırıldığını ortaya koyuyor. 30 metrelik yat ise hem yaşam tarzının hem de taşınabilir yatırımlarının simgesi olarak öne çıkıyor.