Bugün resmen başladı! Ev ve araç satışı yapacaklar dikkat

Yeni sistem, taşıt ilanları için 1 Nisan 2025’te, konut ilanları için ise 7 Nisan 2025’te yürürlüğe girecek. Peki, bu düzenleme alıcı ve satıcıları nasıl etkileyecek? İşte tüm detaylar…

Araç Satacaklar İçin Yeni Dönem: Yetki Belgesi Şartı Geliyor

1 Nisan 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, taşıt satış ilanlarında yetki belgesi zorunlu hale gelecek. Bu kapsamda:

✅ Bireysel satıcılar ve oto galeriler yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek.

✅ 2023, 2024 ve 2025 model araçlar için ilk aşamada geçerli olacak.

✅ 2 Haziran 2025 itibarıyla tüm taşıt modelleri için zorunlu hale gelecek.

Bu düzenleme ile yetkisiz kişilerin ilan vererek alıcıları dolandırmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanlığı, bu sistemin tüm ilan platformlarında ve sosyal medya kanallarında uygulanacağını duyurdu.

👉 Yetkisi olmayan kişilerin verdiği ilanlar sistemden otomatik olarak kaldırılacak.

Gayrimenkul İlanlarında Artık Sadece Yetkili Kişiler İlan Verebilecek

Taşıt satışlarıyla birlikte, gayrimenkul sektörü de EİDS düzenlemesinden etkilenecek. 7 Nisan 2025 itibarıyla konut ve iş yeri ilanlarında yeni sistem devreye alınacak.

📌 Yeni düzenlemeye göre:

🏠 Yalnızca taşınmazın sahibi ya da yetkilendirilmiş emlak ofisleri ve danışmanları ilan verebilecek.

🏠 Başkasına ait taşınmazlar, izinsiz bir şekilde ilana konulamayacak.

🏠 Yetkisiz ilanlar sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacak.

Bu sistem, sahte ilanların engellenmesini ve tüketicilerin dolandırılmasının önüne geçilmesini sağlayacak. Artık ev veya arsa almak isteyen vatandaşlar, satıcının gerçekten mülk sahibi olup olmadığını kolayca öğrenebilecek.

Ticaret Bakanlığı'ndan Açıklama: "Daha Güvenli Bir Pazar Oluşturuyoruz"

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) temel amacının dolandırıcılığı önlemek ve vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek olduğunu belirtiyor.

Bakanlık yetkilisi şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sistem, hem bireysel hem de kurumsal satıcıları kapsayacak. Tüketicilerin güvenli bir şekilde alım satım yapabilmesi için önemli bir adım atıyoruz. Yetki belgesi olmayan kişilerin ilan vermesini engelleyerek piyasada daha düzenli ve güvenilir bir yapı oluşturmayı amaçlıyoruz."

EİDS’nin sektöre etkileri zamanla daha net görülecek, ancak ilk değerlendirmelere göre bu uygulama, özellikle dolandırıcılık vakalarının azalmasında büyük bir rol oynayacak.

Sahte İlanlar ve Dolandırıcılığa Karşı Etkin Mücadele

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği EİDS düzenlemesi, özellikle sahte ilanlar ve dolandırıcılıkla mücadeleyi hedefliyor. Son yıllarda özellikle sosyal medya ve ilan platformlarında sahte ilanlarla vatandaşların mağdur edilmesi büyük bir sorun haline gelmişti.

Yeni sistemle:

🚫 Yetkisi olmayan kişi veya firmalar ilan veremeyecek.

🚫 Süre dolduğunda, ilan otomatik olarak yayından kaldırılacak.

🚫 Sisteme aykırı olan ilanlar engellenecek.

Bakanlık, bu sistemin sektördeki kayıt dışılığı azaltacağını ve vatandaşlara daha şeffaf bir pazar sunacağını belirtiyor.