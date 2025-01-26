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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

İslam dünyasında manevi açıdan büyük bir öneme sahip olan üç aylar, Recep ayı ile birlikte başlamış durumda.

Bugün kandil mi? Bugün ne kandili?

Bu mübarek zaman diliminde Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili gibi özel geceler yer alıyor. Özellikle Regaip Kandili’nin idrak edilmesinin ardından, Müslümanlar Miraç Kandili’nin tarihini merak etmeye başladı.

Peki, Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? Miraç Kandili’nin İslam’daki önemi nedir? 2025 yılı dini günler takvimi nasıl? İşte detaylar…

Miraç Kandili Ne Zaman?

Miraç Kandili 2025 yılında 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Bu mübarek gece, Hz. Muhammed’in Allah’ın huzuruna yükseldiği mucizevi olayın yıl dönümü olarak kabul edilir.

Bu gece, Müslümanlar için hem dua hem de ibadet açısından büyük önem taşıyor. Miraç Kandili’nde yapılan ibadetler ve dualar, manevi huzurun artmasına vesile olurken, aynı zamanda kişinin Allah’a yakınlaşması için bir fırsat sunar.

Miraç Kandili’nin Önemi Nedir?

Miraç, kelime anlamı olarak "yükselme, göğe çıkma" anlamına gelir. Miraç Kandili, Hz. Muhammed’in bir gece Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve ardından Allah’ın huzuruna yükselmesi olayını ifade eder.

Bu kutlu yolculuk sırasında:

📌 Beş vakit namaz Müslümanlara farz kılınmıştır.
📌 Bakara Suresi’nin son iki ayeti indirilmiştir.
📌 Şirke düşmeyen Müslümanların büyük günahlarının affedileceği müjdelenmiştir.

Bu nedenlerle Miraç Kandili, tövbe etmek, Allah’a yönelmek ve dualarla geceyi ihya etmek için eşsiz bir fırsattır.

Miraç Kandili’nde Neler Yapılmalı?

Miraç Kandili, manevi açıdan büyük bir fırsat sunduğu için bu geceyi ibadetle, dua ile ve tövbe ederek değerlendirmek gerekir.

📿 Namaz kılınmalı: Özellikle tesbih namazı ve kaza namazları kılınarak ibadet etmek önerilir.

📖 Kur’an-ı Kerim okunmalı: Bu gece Bakara Suresi’nin son iki ayetini okumak büyük fazilet taşır.

🙏 Tövbe edilmeli ve dua edilmeli: Miraç Kandili, günahların affedildiği bir gece olduğu için samimi bir tövbe ile Allah’a yönelmek büyük önem taşır.

🤲 Peygamber Efendimiz’e salavat getirilmeli: Salavat-ı Şerife getirmek, bu gecede yapılması tavsiye edilen ibadetlerdendir.

🕋 Sadaka verilerek ihtiyaç sahiplerine yardım edilmeli: Hayır işlemek ve sadaka vermek, bu geceyi daha anlamlı kılar.

Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Web Sitesi (diyanet.gov.tr)

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