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Bu şehirlere yarın saat 08.30'da lapa lapa kar yağacak; Tipi geliyor

Türkiye'nin dört bir yanında kışın etkileri hissedilmeye başladı.

Bu şehirlere yarın saat 08.30'da lapa lapa kar yağacak; Tipi geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ocak 2025 tarihinde beklenen kar yağışını duyurdu. Havaların soğumasıyla birlikte, özellikle İç Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde kar yağışı etkili olacak.

Bu şehirlere yarın saat 08.30'da lapa lapa kar yağacak; Tipi geliyor33

Kar Yağışı Beklenen Şehirler

26 Ocak Pazar günü, Türkiye'nin bazı şehirlerinde kar yağışı lapa lapa devam edecek. Özellikle şu illerde yoğun kar yağışının görülmesi bekleniyor:

Gümüşhane

Erzincan

Bayburt

Erzurum

Artvin

Ardahan

Kars

Bu şehirlere yarın saat 08.30'da lapa lapa kar yağacak; Tipi geliyor33

Bu şehirlerdeki kar, yaşamı olumsuz etkileyebilir ve görüş mesafesinin kısıtlanmasına neden olabilir. Meteorolojik uyarılar doğrultusunda, bu bölgelere seyahat edeceklerin dikkatli olmaları, karla mücadele ekiplerinin hazırlıklı olmaları önerilmektedir.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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