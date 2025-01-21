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Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde yer alan Güleçoba, Kırkpınar ve Hatipoğlu köylerinde petrol arama çalışmaları başlatılıyor.

Bu şehirde oturanlara piyango çıktı! Petrol fışkırıyor! Kamulaştırılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından yürütülecek proje kapsamında, bölgedeki petrol rezervlerinin varlığı ve miktarı tespit edilecek. Çalışmalar için 96 milyon liralık bütçe ayrıldığı belirtilirken, bazı arazilerin kamulaştırılacak olması köy halkı arasında farklı tepkilere yol açtı.

Üç Farklı Noktada Sondaj Yapılacak

Petrol arama faaliyetleri kapsamında Harmanardı-1, Güleçoba-2 ve Güleçoba-3 isimleri verilen üç farklı noktada döner (rotary) sondaj yöntemi uygulanacak. AR/TPO/K/M43-b2 ruhsat numarasıyla yürütülecek çalışmalar, bölgedeki petrol rezervlerinin var olup olmadığını ve ekonomik anlamda işletilebilir düzeyde olup olmadığını belirlemeye yönelik olacak.

Kamulaştırma Süreci Başladı

Sondaj çalışmaları yapılacak arazilerin bir kısmı için kamulaştırma süreci başlatıldı. TPAO, bu sürecin şeffaf ve adil bir şekilde yürütüleceğini açıklasa da, arazi sahipleri belirsizlikler nedeniyle endişeli. Kamulaştırma sürecinin nasıl işleyeceği ve arazi sahiplerine ne gibi haklar tanınacağı konularında resmi kurumlar tarafından bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Üretim Değil, Sadece Tespit Amaçlanıyor

Yetkililer, projenin şu an için sadece rezerv tespitine yönelik olduğunu belirtiyor. Yani, bölgedeki petrolün varlığı doğrulansa bile, hemen üretime geçilmeyecek. Öncelikli hedef, petrol yataklarının büyüklüğünü ve kalitesini belirleyerek uzun vadeli planlama yapmak. Ancak olumlu sonuçlar alınması halinde, bölgenin gelecekte önemli bir enerji merkezi haline gelebileceği ifade ediliyor.

Köy Halkı Beklenti İçinde

Kayapınar ilçesindeki petrol arama çalışmaları, bölge halkı arasında hem heyecan hem de bazı soru işaretleri oluşturmuş durumda. Petrol bulunması durumunda bölgenin ekonomik anlamda büyük bir dönüşüm geçireceğini düşünenler olduğu gibi, kamulaştırma süreci ve çevresel etkiler konusunda endişelenenler de var. Özellikle yerel halk, sürecin adil bir şekilde yürütülmesini ve kendilerine yeterli bilgi verilmesini talep ediyor.

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