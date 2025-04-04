Bu sefer sağlı, sollu yola çıktı! Tarih verildi: İşte kar yağışı beklenen iller

Hava durumu tahminleri, soğuk hava dalgasının pazar gecesi Trakya’dan Türkiye’ye giriş yapacağını gösteriyor. Uzmanlara göre bu dalga, hafta boyunca etkisini sürdürecek ve yurdun birçok noktasında kar yağışı bekleniyor.

Kar Yağışı Hangi Bölgelerde Etkili Olacak?

Meteoroloji kaynakları, özellikle şu bölgelerde kar yağışı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor:

Marmara Bölgesi: Trakya, İstanbul’un yüksek kesimleri

İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya

Batı Karadeniz: Bolu, Kastamonu, Zonguldak

Doğu Anadolu: Erzurum, Kars, Ardahan

Yüksek Rakımlı Bölgeler: Kartepe, Uludağ, Erciyes Dağı

Sıcaklıklar Sert Düşecek!

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile birlikte gece sıcaklıkları sıfırın altına inecek. Özellikle salı, çarşamba ve perşembe günleri kar yağışının daha yoğun olması bekleniyor. Bu süreçte sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılar yapılıyor.

Kaynak: Hava Forum