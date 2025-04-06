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Bu rakama araba yok; Citroen 399 bin TL'ye satıyor

Fransız otomotiv devi Citroën, şehir içi mobiliteye yepyeni bir soluk getiren elektrikli modeli Ami için dikkat çekici bir kampanyaya imza attı.

Bu rakama araba yok; Citroen 399 bin TL'ye satıyor

Türkiye pazarında özellikle gençler ve minimalist yaşamı benimseyenler tarafından büyük ilgi gören bu kompakt araç, şimdi çok daha cazip bir fiyat etiketiyle satışta.

Citroën'den Ulaşılabilir Elektrikli Ulaşım Hamlesi

Citroën, Ami modelini yalnızca bir araç olarak değil, şehir içi ulaşımı kökten dönüştüren bir çözüm olarak konumlandırıyor. Maksimum 45 km/s hız sınırıyla çevre dostu ve güvenli bir alternatif sunan Ami, şimdi 399 bin TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların karşısına çıkıyor. En dolu versiyonlar ise yalnızca 429 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu da piyasadaki birçok motosiklet modelinden bile daha uygun fiyata sahip olduğu anlamına geliyor.

45 km/s Sınırlı Hız, 75 km Menzil

Elektrikli mobilite denince akla ilk gelen sorulardan biri menzil oluyor. Citroën Ami, tam şarjla 75 kilometrelik bir menzil sunuyor. Kulağa az gibi gelse de, şehir içi kullanım için fazlasıyla yeterli. Günlük işe gidiş-geliş, alışveriş ya da kısa sosyal ziyaretler gibi rutinlerde aracın şarj ihtiyacı neredeyse unutuluyor. Aracın bu özellikleri sayesinde hem yakıt derdi ortadan kalkıyor hem de karbon ayak izi minimize ediliyor.

Dikkat Çeken Tasarımıyla Gözler Üzerinde

Citroën Ami’nin tasarımı ise klasik araçlardan çok farklı. Kompakt boyutları, simetrik yapısı ve sevimli görünümüyle adeta bir şehir oyuncağı gibi. Özellikle genç kullanıcılar ve öğrenciler için pratikliği kadar tarzıyla da dikkat çekiyor. Aracın dikkat çekici tasarımı sayesinde trafikte sıkışmadan, park yeri aramadan konforlu bir ulaşım sağlamak mümkün.

Citroën Ami Güncel Fiyat Listesi (Nisan 2025)

Model

Fiyat (TL)

Ami One

399.000 TL

Ami Peps

429.000 TL

Ami Tonic

429.000 TL

Kampanya kapsamında açıklanan bu fiyatlar, sınırlı bir süre için geçerli. Ayrıca, Citroën bayileri bazı finansman fırsatları da sunuyor.

Kaynak: Kampanya ve detaylı bilgi

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