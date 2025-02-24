Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır? Ters köşe eden anket

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ise yüzde 30,9 ile ikinci sırada yer aldı. Araştırma sonuçları, seçmen tercihlerini yansıtan önemli veriler sunmakta.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından 15-22 Şubat tarihleri arasında 26 ilde, 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Katılımcılara yöneltilen "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar, Türkiye'nin güncel siyasi durumunu gözler önüne serdi.

Anket Sonuçlarına Göre Partilerin Oy Oranları:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP): %31,6

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti): %30,9

DEM Parti: %9,3

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): %9,0

İYİ Parti: %4,3

Zafer Partisi: %3,9

Yeniden Refah Partisi: %3,7

Anahtar Parti: %1,6

Türkiye İşçi Partisi: %1,4

Diğer Partiler: %4,3

Araştırma sonuçlarına göre, kararsızlar ve oy kullanmayacağını belirtenler de dikkate alındığında, CHP'nin liderliği sürdürdüğü, AK Parti'nin ise ona oldukça yakın bir oy oranına sahip olduğu görülüyor. Bu durum, siyasi arenada önemli değişimlerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Anketin detayları, Türkiye'deki siyasi partilerin oy oranları hakkında daha derinlemesine analiz yapma imkanı sunarken, seçmenlerin eğilimlerini de ortaya koymaktadır. Siyasi partiler ve stratejileri, bu tür kamuoyu araştırmaları ışığında şekillenmeye devam edecek gibi görünüyor.