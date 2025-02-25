Bu markaları sakın almayın; Ayrana o maddeyi karıştırmışlar

Bakanlık tarafından yayımlanan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi, halk sağlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Liste, sağlıklı beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken unsurları vurgulayarak tüketicilerin bilinçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda, özellikle süt ve süt ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmanın ayranının, 'Natamisin' içermesi dikkat çekti. Natamisin, bazı gıdalarda koruyucu olarak kullanılan bir bileşiktir. Ancak, bu maddeyi aşırı miktarda tüketmek sağlık açısından riskler doğurabilir. Uzmanlar, gıda ürünlerinin etiketlerinin dikkatlice incelenmesinin ve bu tür maddelerden kaçınılmasının önemine vurgu yapıyor.

Tüketicilerin, gıda seçimlerini yaparken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatan bakanlık yetkilileri, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesinin önemine dikkat çekiyor. Her bireyin, sağlığına yönelik tehditleri azaltmak için gıda etiketlerini incelemesi ve bilinçli tercihlerde bulunması hayati bir gereklilik.