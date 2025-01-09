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Bu markalardan kaçın kaçın; Vatandaşa dana eti diye eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünleriyle ilgili denetimlerini sürdürüyor ve sahtecilik yapan firmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor.

Bu markalardan kaçın kaçın; Vatandaşa dana eti diye eşek eti yedirmişler

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden güncellediği listeyle tüketicilere önemli uyarılarda bulunuyor.

Son güncellemede, sahtecilik ve hile tespit edilen ürünler ve firmalar hakkında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Hileli üretimlerin özellikle Aydın, Muğla, Mersin, Adana ve Manisa illerinde yoğunlaştığı belirlendi. Bu şehirlerde yapılan denetimlerde, çeşitli gıda ürünlerinde halk sağlığını tehlikeye atan uygulamalara rastlandı.

Hangi Ürünlerde Sahtecilik Yapıldı?

Zeytinyağı: Tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.

Bal: Doğal olmayan maddelerle sahtecilik yapıldı.

Peynir: İçeriğinde standart dışı hileler belirlendi.

Kırmızı Et: Dana etine tek tırnaklı hayvan eti (at ve eşek) karıştırıldığı görüldü.

Köfte: Tavuk eti karışımı kullanılarak hile yapıldı.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi

https://guvenilirgida.tarimorman.gov.tr/

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