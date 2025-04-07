Bu listeye bakmadan almayın; En ucuz 9 otomatik vites araç belli oldu!

Sürüş konforu ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen bu araçlar, farklı bütçelere hitap eden geniş bir yelpazede sunulmaktadır.

Aşağıda, ikinci el piyasasında uygun fiyatlı ve otomatik vitesli araç arayışında olanlar için bazı modelleri ve fiyat aralıklarını derledik:​

Chevrolet Cruze 1.6 LS Plus Otomatik 113 Ps Sedan

Fiyat Aralığı: 300.000 TL – 450.000 TL

Not: Yakıt tüketimi ve performansıyla dikkat çeken bir modeldir.​

Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Start-Stop Gold

Fiyat Aralığı: 300.000 TL – 400.000 TL

Not: Şehir içi kullanıma uygun kompakt bir araçtır.​

Renault Clio 1.0 TCe Icon 100 Ps Hatchback

Fiyat Aralığı: 575.000 TL – 630.000 TL

Not: Yakıt verimliliği ve sürüş konforuyla bilinir.​

Fiat Egea 1.6 16V MultiJet II Urban Plus DCT 120 Ps

Fiyat Aralığı: 505.000 TL – 550.000 TL

Not: Geniş iç hacmi ve ekonomik yakıt tüketimiyle tercih edilir.​

Hyundai i20 1.0T 100 ELITE DCT Benzinli

Fiyat Aralığı: 634.000 TL – 690.000 TL

Not: Modern tasarımı ve donanım özellikleriyle öne çıkar.​

Opel Astra 1.6 CDTI Sport Otomatik 136 Ps Sedan

Fiyat Aralığı: 620.000 TL – 650.000 TL

Not: Performansı ve konforuyla bilinen bir modeldir.​

Honda Civic 1.6 I-VTEC ECO Executive Otomatik 125 Ps

Fiyat Aralığı: 800.000 TL – 900.000 TL

Not: Dayanıklılığı ve ikinci el değerini korumasıyla tanınır.​

Peugeot 208 1.2 PureTech EAT8 GT Benzin Otomatik 2021

Fiyat: 1.129.900 TL

Not: Şık tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkar.​

Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic Icon Benzin Otomatik 2023

Fiyat: 919.900 TL

Not: Yakıt ekonomisi ve kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma uygundur.​



İkinci El Otomatik Vites Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Araç Geçmişi: Aracın hasar kaydı, servis geçmişi ve kilometre bilgisi detaylı olarak incelenmelidir.

Test Sürüşü: Aracın performansı, konforu ve varsa mevcut sorunları test sürüşü ile değerlendirilmelidir.

Ekspertiz Raporu: Bağımsız bir ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında objektif bilgi sağlar.

Piyasa Araştırması: Benzer özelliklere sahip araçların fiyatları karşılaştırılarak, alınacak aracın fiyatının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmelidir.

Not: Yukarıdaki fiyatlar ve bilgiler, 2025 yılı itibarıyla çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.