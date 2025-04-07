Bu listeye bakmadan almayın; En ucuz 9 otomatik vites araç belli oldu!

Sürüş konforu ve kullanım kolaylığı nedeniyle tercih edilen bu araçlar, farklı bütçelere hitap eden geniş bir yelpazede sunulmaktadır.
Aşağıda, ikinci el piyasasında uygun fiyatlı ve otomatik vitesli araç arayışında olanlar için bazı modelleri ve fiyat aralıklarını derledik:
Chevrolet Cruze 1.6 LS Plus Otomatik 113 Ps Sedan
Fiyat Aralığı: 300.000 TL – 450.000 TL
Not: Yakıt tüketimi ve performansıyla dikkat çeken bir modeldir.
Lancia Ypsilon 0.9 TwinAir Start-Stop Gold
Fiyat Aralığı: 300.000 TL – 400.000 TL
Not: Şehir içi kullanıma uygun kompakt bir araçtır.
Renault Clio 1.0 TCe Icon 100 Ps Hatchback
Fiyat Aralığı: 575.000 TL – 630.000 TL
Not: Yakıt verimliliği ve sürüş konforuyla bilinir.
Fiat Egea 1.6 16V MultiJet II Urban Plus DCT 120 Ps
Fiyat Aralığı: 505.000 TL – 550.000 TL
Not: Geniş iç hacmi ve ekonomik yakıt tüketimiyle tercih edilir.
Hyundai i20 1.0T 100 ELITE DCT Benzinli
Fiyat Aralığı: 634.000 TL – 690.000 TL
Not: Modern tasarımı ve donanım özellikleriyle öne çıkar.
Opel Astra 1.6 CDTI Sport Otomatik 136 Ps Sedan
Fiyat Aralığı: 620.000 TL – 650.000 TL
Not: Performansı ve konforuyla bilinen bir modeldir.
Honda Civic 1.6 I-VTEC ECO Executive Otomatik 125 Ps
Fiyat Aralığı: 800.000 TL – 900.000 TL
Not: Dayanıklılığı ve ikinci el değerini korumasıyla tanınır.
Peugeot 208 1.2 PureTech EAT8 GT Benzin Otomatik 2021
Fiyat: 1.129.900 TL
Not: Şık tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla öne çıkar.
Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic Icon Benzin Otomatik 2023
Fiyat: 919.900 TL
Not: Yakıt ekonomisi ve kompakt yapısıyla şehir içi kullanıma uygundur.
İkinci El Otomatik Vites Araç Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:
Araç Geçmişi: Aracın hasar kaydı, servis geçmişi ve kilometre bilgisi detaylı olarak incelenmelidir.
Test Sürüşü: Aracın performansı, konforu ve varsa mevcut sorunları test sürüşü ile değerlendirilmelidir.
Ekspertiz Raporu: Bağımsız bir ekspertiz raporu, aracın mevcut durumu hakkında objektif bilgi sağlar.
Piyasa Araştırması: Benzer özelliklere sahip araçların fiyatları karşılaştırılarak, alınacak aracın fiyatının piyasa koşullarına uygunluğu değerlendirilmelidir.
Not: Yukarıdaki fiyatlar ve bilgiler, 2025 yılı itibarıyla çeşitli kaynaklardan derlenmiştir ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.