Bu kez kutuplardan geliyor; İstanbul'da ortalık karışır! Önlem alın yoksa...

Şahin, özellikle kutup kökenli soğuk hava dalgasının Türkiye'yi etkileme ihtimaline dikkat çekerek, yetkililere önemli tavsiyelerde bulundu.

Kritik Kar Yağışı ve Okul Tatili Kararı

İstanbul'da geçtiğimiz hafta, beklenenin aksine kar yağışı görüldü. Bu hafta ise etkisini daha da artıran kar yağışı, İstanbul Valiliği tarafından okulların tatil edilmesine karar verilmesine neden oldu. Murat Şahin, 30 yıllık deneyimiyle doğru tahminlerde bulunarak, bu sürecin doğru bir şekilde yönetilmesinin önemini vurguladı.

Kutup Soğuğu Uyarısı: Hazırlık Zamanı

Murat Şahin, İstanbul ve Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen kutupsal kökenli soğuk hava dalgasına karşı yapılması gereken hazırlıklara dikkat çekti. Şahin, Twitter’daki paylaşımında, bu soğuk hava dalgasının, kuvvetli kar yağışı ve dondurucu soğuklar getirebileceğini belirterek, ilgili birimlere erken önlemler alması gerektiği çağrısında bulundu.

Bilimsel Çalışmalarla Doğru Tahminler

Şahin, meteorolojinin, doğa olaylarının önceden tahmin edilmesi konusunda önemli bir bilim dalı olduğunu ve 3-5 günlük süreçler için %70-80 doğrulukla tahmin yapılabildiğini ifade etti. Bu nedenle, yetkililerin bu tür olasılıkları göz önünde bulundurarak risk yönetimini erken dönemde başlatmaları gerektiğini söyledi.