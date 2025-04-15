Bu iş için kariyerini çöpe attı; Şimdi paraya para demiyor!

Hobi olarak başladığı arıcılığı profesyonel bir mesleğe dönüştüren Yeşilgün, bugün 250 kovana ulaşmış durumda.

3 Kovanla Başladı, Toroslar’da 250 Kovanda Bal Üretiyor

Başlangıçta sadece hafta sonları birkaç kovanla ilgilenen Yeşilgün, bugün Toros Dağları’nda gezgin arıcı olarak üretim yapıyor. “Başta çocuklarım için bal üretmek istedim. 3-5 kovan derken bu işi büyütmeye karar verdik. Şimdi 250 kovana ulaştık” diyen Yeşilgün, üretim sürecini tutkuyla yürütüyor.

"İlk Zamanlar Panik Yaşadım Ama Şimdi Kazancım Daha Yüksek"

Uzun yıllar bankada yönetici olarak çalışan Yeşilgün, konforlu bir maaştan vazgeçmenin kolay olmadığını söylüyor:

“Maaşlı düzenden yıllık gelire geçince ilk başta panik oldum. Ama arılar bizi hiç eli boş göndermedi.”

Verimliliğin yıldan yıla değiştiğini vurgulayan Yeşilgün, bu belirsizliklere rağmen arıcılıktan elde ettiği toplam kazancın, finans sektöründeki gelirinden daha yüksek olduğunu açıkça dile getiriyor.

Doğal Hayatın İçinde Yeni Bir Başlangıç

Bankacılığı bıraktıktan sonra hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Yeşilgün, şu sözlerle doğayla kurduğu bağa dikkat çekiyor:

“Her sabah çiçeklerin arasında uyanmak, temiz hava solumak ve sağlıklı beslenmek artık hayatımın bir parçası. Maddi kazanç ikinci planda. Esas kazancımız huzur ve sağlık.”





"Korkmayın, Adım Adım Deneyim Kazanın"

Benzer bir dönüşüm yaşamak isteyenlere de net bir mesaj veriyor:

“Kendi işini kurmak isteyen beyaz yakalılar korkmasın. Ama önce işin pratiğini öğrenmeleri gerek. Hafta sonları küçük denemeler yaparak kendilerini geliştirebilirler.” Yeşilgün, bu süreci sabırla ve bilinçli şekilde yöneten herkesin zamanla kendi işini kuracak güveni bulacağını ifade ediyor.

Kaynak: İHA