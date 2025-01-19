Bu illere 23 Ocak 2025 Perşembe günü tipi şeklinde kar yağacak!

İşte 23 Ocak’ta kar yağışı beklenen iller ve detaylı hava tahmini…

23 Ocak’ta Kar Yağacak Şehirler Hangileri?

🌨 Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Perşembe günü kar yağışı beklenen iller şunlar:

📍 Çankırı

📍 Çorum

📍 Yozgat

📍 Kırşehir

📍 Nevşehir

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren başlayarak, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

📅 23 Ocak’ta başlayacak olan kar yağışının bazı bölgelerde birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

📅 Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde, kar kalınlığının 10-20 cm arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

📅 Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bazı şehirlerde yer yer kuvvetli olabileceğini ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti.

Güncel hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın!

📌 Sizce bu kış yeterince kar yağacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

Kaynaklar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

AFAD Hava Durumu Uyarıları