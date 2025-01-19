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Bu illere 23 Ocak 2025 Perşembe günü tipi şeklinde kar yağacak!

Kış mevsimi etkisini artırırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan yeni tahminlerde 23 Ocak 2025 Perşembe günü Türkiye’nin bazı illerinde kar yağışı beklendiği duyuruldu. Havaların soğumasıyla birlikte lapa lapa kar yağacak şehirler belli oldu.

Bu illere 23 Ocak 2025 Perşembe günü tipi şeklinde kar yağacak!

İşte 23 Ocak’ta kar yağışı beklenen iller ve detaylı hava tahmini…

23 Ocak’ta Kar Yağacak Şehirler Hangileri?

🌨 Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, Perşembe günü kar yağışı beklenen iller şunlar:

📍 Çankırı
📍 Çorum
📍 Yozgat
📍 Kırşehir
📍 Nevşehir

Kar yağışının sabah saatlerinden itibaren başlayarak, akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Bu illere 23 Ocak 2025 Perşembe günü tipi şeklinde kar yağacak!12

Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek?

📅 23 Ocak’ta başlayacak olan kar yağışının bazı bölgelerde birkaç gün boyunca etkili olması bekleniyor.

📅 Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde, kar kalınlığının 10-20 cm arasında değişebileceği tahmin ediliyor.

📅 Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bazı şehirlerde yer yer kuvvetli olabileceğini ve ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti.

Güncel hava durumu tahminleri için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi duyurularını takip etmeyi unutmayın!

Bu illere 23 Ocak 2025 Perşembe günü tipi şeklinde kar yağacak!12

📌 Sizce bu kış yeterince kar yağacak mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

Kaynaklar:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü
AFAD Hava Durumu Uyarıları

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