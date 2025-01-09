Bu illere 13 Ocak Pazartesi günü sağlam kar yağacak; Okul tatil olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Özellikle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle, karın etkili olması tahmin edilen iller sıralandı. İşte o iller:

Kar Yağışı Beklenen Şehirler:

Edirne

Kırklareli

Tekirdağ

Bunların yanı sıra, 13 Ocak'ta kar yağması olasılığı bulunan ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği bazı iller ise şunlar:

Gümüşhane

Bayburt

Erzurum

Erzincan

Tunceli

Elazığ

Diyarbakır

Bitlis

Hakkari

Muş

Bingöl

Ağrı

Van

Iğdır

Kars

Ardahan

Malatya

Sivas

Meteorolojik tahminlere göre, bu illerde 13 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekleniyor ve yer yer lapa lapa kar yağması olasılığı artıyor. Vatandaşların bu tarihlerde, özellikle yüksek bölgelerde, olası kar yağışı ve buzlanma gibi durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com