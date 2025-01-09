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Bu illere 13 Ocak Pazartesi günü sağlam kar yağacak; Okul tatil olur

Havaların soğumasıyla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Bu illere 13 Ocak Pazartesi günü sağlam kar yağacak; Okul tatil olur

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, 13 Ocak 2025 Pazartesi günü birçok şehirde kar yağışı bekleniyor. Özellikle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle, karın etkili olması tahmin edilen iller sıralandı. İşte o iller:

Bu illere 13 Ocak Pazartesi günü sağlam kar yağacak; Okul tatil olur1

Kar Yağışı Beklenen Şehirler:

Edirne
Kırklareli
Tekirdağ

Bunların yanı sıra, 13 Ocak'ta kar yağması olasılığı bulunan ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşeceği bazı iller ise şunlar:

Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Erzincan
Tunceli
Elazığ
Diyarbakır
Bitlis
Hakkari
Muş
Bingöl
Ağrı
Van
Iğdır
Kars
Ardahan
Malatya
Sivas

Bu illere 13 Ocak Pazartesi günü sağlam kar yağacak; Okul tatil olur1

Meteorolojik tahminlere göre, bu illerde 13 Ocak Pazartesi günü kar yağışı bekleniyor ve yer yer lapa lapa kar yağması olasılığı artıyor. Vatandaşların bu tarihlerde, özellikle yüksek bölgelerde, olası kar yağışı ve buzlanma gibi durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor. 

Kaynak: Gazeteoku.com

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