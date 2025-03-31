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Bu gece 00.00'da başlıyor; 1 gün içinde kalkacak

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği yeni yönetmelikle, online alışverişlerde şeffaflık ve güvenlik artıyor.

Bu gece 00.00'da başlıyor; 1 gün içinde kalkacak

 İşte tüketicileri ve satıcıları doğrudan ilgilendiren o kritik detaylar:

Yeni Düzenlemenin 5 Kritik Maddesi

1️⃣ Zorunlu Bilgi Paylaşımı:

Artık tüm e-ticaret ilanlarında üretici/ithalatçı bilgileri, iletişim adresi ve ürün güvenlik sertifikaları açıkça belirtilecek.
Tüketiciler, "sanal mağaza" deneyiminde ürünü fiziksel incelemiş gibi detaylı bilgiye ulaşabilecek.

2️⃣ 24 Saat Kuralı:

Güvensiz veya standart dışı ürün tespit edilirse, ilanlar 1 gün içinde yayından kaldırılacak.

3️⃣ Yurt Dışı Satıcılar İçin Yerel Temsilci Şartı:

Türkiye'ye ürün gönderen yabancı firmaların yerel temsilci ataması zorunlu olacak. Bu kurala uymayanların satış yapması engellenecek.

4️⃣ Şikayet Mekanizması:

Tüketiciler, ürün güvenliğiyle ilgili şikayetlerini pazar yerlerinin oluşturacağı özel iletişim kanallarına iletebilecek.

5️⃣ Sıkı Denetim:

Uyumsuz satıcılar için Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'ndaki yaptırımlar devreye girecek.

🔍 Kaynak: Resmi Gazete & Ticaret Bakanlığı açıklamaları

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