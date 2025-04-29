Bu fiyata SUV keyfi; 1 milyon 112 bin TL'ye alabilirsiniz

Türkiye’de SUV sahibi olma hayali kuranlar için büyük fırsat! Dacia, Nisan 2025 itibarıyla güncel fiyat listesiyle, Sandero Stepway ve Jogger modellerini ulaşılabilir fiyatlarla satışa sundu. Şehirde çevik, yolda güçlü bir sürüş arayanlar için Dacia'nın sunduğu fırsatlar göz kamaştırıyor. Ancak kampanyanın bitmesine sadece son 2 gün kaldı!

Dacia Sandero Stepway: Şehirde Stil, Yolda Performans

Dacia Sandero Stepway, crossover şıklığını uygun fiyatla sunuyor. İşte Nisan 2025 fiyat listesi:

2024 Model Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.112.000 TL

2024 Model Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.162.000 TL

2025 Model Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.230.000 TL

2025 Model Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.280.000 TL

1.0 litrelik turbo benzinli motoru ve CVT şanzımanıyla yakıt verimliliği sunan

Sandero Stepway, şehir içi manevralarda çeviklik, hafif arazi koşullarında ise sağlamlık vaat ediyor.

Dacia Jogger: Aile ve Macera Tutkunlarına Özel

Geniş iç hacmi ve 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, büyük aileler ve macera severler için tasarlandı. İşte Jogger’ın güncel fiyatları:

2024 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu): 1.318.000 TL

2024 Model Extreme Turbo 110 bg (7 koltuklu): 1.323.000 TL

2024 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (7 koltuklu): 1.348.000 TL

2024 Model Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik (7 koltuklu): 1.613.000 TL

2025 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu): 1.452.000 TL

2025 Model Extreme Turbo 110 bg (7 koltuklu): 1.457.000 TL

2025 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (7 koltuklu): 1.482.000 TL

2025 Model Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik (7 koltuklu): 1.773.000 TL

Not: Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

https://www.dacia.com.tr/