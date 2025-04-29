GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Bu fiyata SUV keyfi; 1 milyon 112 bin TL'ye alabilirsiniz

Dacia fırsatları Nisan 2025’te zirve yaptı! Sandero Stepway ve Jogger modellerinde son 3 gün için büyük indirim!

Bu fiyata SUV keyfi; 1 milyon 112 bin TL'ye alabilirsiniz

Türkiye’de SUV sahibi olma hayali kuranlar için büyük fırsat! Dacia, Nisan 2025 itibarıyla güncel fiyat listesiyle, Sandero Stepway ve Jogger modellerini ulaşılabilir fiyatlarla satışa sundu. Şehirde çevik, yolda güçlü bir sürüş arayanlar için Dacia'nın sunduğu fırsatlar göz kamaştırıyor. Ancak kampanyanın bitmesine sadece son 2 gün kaldı!

Dacia Sandero Stepway: Şehirde Stil, Yolda Performans

Dacia Sandero Stepway, crossover şıklığını uygun fiyatla sunuyor. İşte Nisan 2025 fiyat listesi:

2024 Model Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.112.000 TL

2024 Model Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.162.000 TL

2025 Model Expression Stepway TCe 90 bg CVT: 1.230.000 TL

2025 Model Extreme Stepway TCe 90 bg CVT: 1.280.000 TL

1.0 litrelik turbo benzinli motoru ve CVT şanzımanıyla yakıt verimliliği sunan

Sandero Stepway, şehir içi manevralarda çeviklik, hafif arazi koşullarında ise sağlamlık vaat ediyor.

Dacia Jogger: Aile ve Macera Tutkunlarına Özel

Geniş iç hacmi ve 7 koltuk seçeneğiyle Dacia Jogger, büyük aileler ve macera severler için tasarlandı. İşte Jogger’ın güncel fiyatları:

2024 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu): 1.318.000 TL

2024 Model Extreme Turbo 110 bg (7 koltuklu): 1.323.000 TL

2024 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (7 koltuklu): 1.348.000 TL

2024 Model Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik (7 koltuklu): 1.613.000 TL

2025 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (5 koltuklu): 1.452.000 TL

2025 Model Extreme Turbo 110 bg (7 koltuklu): 1.457.000 TL

2025 Model Extreme Turbo ECO-G 100 bg (7 koltuklu): 1.482.000 TL

2025 Model Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik (7 koltuklu): 1.773.000 TL

Not: Fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonel donanımlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik
https://www.dacia.com.tr/

ÇOK OKUNAN HABERLER
Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor Türkiye adeta hazine buldu! Açtıkça fışkırıyor
Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan Sağlık Bakanlığı 14 bin 500 işçi alımı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor 10 yaştan büyük otomobili olan baksın! Karar çıkıyor
Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır Fenerbahçe'de asrın transferi; Süper Lig'te ortalık karışır
Haftaya son; WhatsApp dönemi sona eriyor Haftaya son; WhatsApp dönemi sona eriyor
Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Mayıs 2025! Dar gelirliye ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı Mayıs 2025!
SON HABERLER
Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak! Emeklilere 25 Bin TL teklifi! Maaşını taşıyan parayı cebine koyacak!
Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar Ev hanımları emekli oluyor; Çalışmadan emekli maaşı alacaklar
İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı İbrahim Tatlıses’in bilinmeyen serveti çıktı; Herkes apışıp kaldı
Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti Kızı ayda 385 bin TL harcayan ünlü şirketin patronu iflas etti
Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı Türkiye'ye saldırmak için hazırlanıyorlar; O gemi yanaştı
Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız Cem Küçük ilk kez duyurdu; Cumhurbaşkanı bu işten rahatsız
Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi Türkiye'de tüm dünyaya yetecek rezerv; Böylesi görülmedi
Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli Mete Yarar kara haberi verdi; Artık çok geç! Seferberlik ilan edilmeli