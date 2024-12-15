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Bu araç modelleri peynir ekmek gibi satıyor; 2. elde altın gibi

Kasım ayında Türkiye'deki ikinci el araç satışları önemli bir artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 oranında bir yükselişle 176 bin 921 adede ulaşan satışlar, ikinci el araç pazarındaki canlılığın devam ettiğini gösteriyor.

Bu araç modelleri peynir ekmek gibi satıyor; 2. elde altın gibi

Fiyatlar, önceki aylarda olduğu kadar hızlı bir artış yaşamadı ve sadece yüzde 1’lik bir artış gözlemlendi. Peki, ikinci el araç pazarında hangi modeller daha hızlı satıldı?

Peynir Ekmek Gibi Satılan Araçlar

Kasım ayında, araçların satış hızları da dikkat çekti. İkinci el araçlar arasında en hızlı satılan modeller, ortalama 32 gün içinde alıcı buldu. Özellikle Renault Fluence, ikinci el araç pazarında en hızlı satan modeller arasında başı çekti. Renault markası, genel olarak ikinci el pazarında büyük ilgi gördü ve hızla satılan araçlar arasında yer aldı.

Dizel Araçlar Pazarın Lideri

İkinci el araç pazarında en çok tercih edilen araçlar ise, ekonomik olma özellikleriyle bilinen dizel araçlar oldu. Kasım ayında 99 bin 640 adet dizel araç satıldı ve pazarın büyük kısmını oluşturdu. Bu araçları 68 bin 952 adetle benzinli araçlar takip etti. İkinci el araç alıcıları, yakıt tasarrufu sağlayan dizel araçlara yoğun ilgi gösterdi.

Elektrikli Araçlarda Artış

Elektrikli araçlar, geçtiğimiz yılın Kasım ayında beklenenin altında kalmışken, bu yıl önemli bir artış gösterdi. Kasım ayında, elektrikli araç satışları 2 bin 103 adede ulaşarak önceki döneme göre belirgin bir yükseliş kaydetti. Bu artış, çevre dostu araçlara olan ilgideki artışı ve sektördeki yükselişi gözler önüne seriyor. Öte yandan, hibrit araçlar daha sınırlı bir şekilde satıldı ve satışları 1.674 adette kaldı.

Fiyat Artışı Sınırlı

İkinci el araç fiyatları, son dönemdeki yükselişin aksine Kasım ayında yalnızca yüzde 1 oranında arttı. Bu artış, piyasadaki fiyatların yüksek seviyelerde sabit kaldığını ve araç talebinin artmasına rağmen fiyatların sınırlı bir şekilde yükseldiğini gösteriyor. Pazarın yüksek talebi ve satış hızlarının artması, ikinci el araç piyasasında olumlu bir hava yaratıyor.

Hızla Satılan Araç Modelleri

Kasım ayında, piyasada dikkat çeken ve hızlı satılan araç modelleri ise şu şekilde sıralandı:

Renault Fluence
Volkswagen Bora
Peugeot 206
Peugeot 307
Renault Megan 1
Renault Megan 2
Volkswagen Jetta
Volkswagen Passat B7

Kaynak: Ekonomim

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