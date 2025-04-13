Bu araba Samsun üretilecek; 1 milyon TL'ye peynir ekmek gibi satar

Marka, Samsun’da kurmayı planladığı yeni üretim tesisiyle, Fulwin serisinin hem prizli hibrit hem de tam elektrikli modellerini Türkiye’de üretmeyi hedefliyor. Bu yatırımla birlikte Chery, sadece Türkiye pazarına değil, global otomotiv sektörüne de Samsun’dan açılmayı planlıyor.



⚙️ Fulwin A9: Lüks, Teknoloji ve Rekabetçi Fiyat

Chery’nin tanıtımına hazırlandığı yeni sedan modeli Fulwin A9, yaklaşık 5 metre uzunluğu ve sunduğu teknolojik donanımlarla premium segmentte konumlanıyor. Aracın yaklaşık 27 bin dolarlık (yaklaşık 1 milyon TL) başlangıç fiyatıyla piyasaya sunulması bekleniyor. Bu fiyat etiketiyle A9, hem fiyat-performans dengesiyle hem de segmentindeki yeni rekabetçi oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

İlk etapta prizli hibrit versiyonu A9 C-DM, Nisan-Mayıs aylarında satışa çıkacak. Takip eden dönemde ise, Chery’nin kendi geliştirdiği LFP batarya teknolojisine sahip tam elektrikli Fulwin A9 EV modeli tüketicilerle buluşacak.



🏭 Türkiye’de Üretim, Dünyaya İhracat

Chery, Samsun’da kuracağı üretim tesisiyle yalnızca iç pazara yönelik üretim yapmayacak. Şirketin hedefi, bu tesiste üretilecek Fulwin modellerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına ihraç etmek. Böylece Türkiye, Chery’nin elektrikli mobilite vizyonunun kilit üretim merkezlerinden biri haline gelecek.



🌍 Türkiye, Elektrikli Otomotiv Üssü Olma Yolunda İlerliyor

Türkiye, Togg’un Gemlik’teki üretim üssü, BYD’nin Manisa’daki planlanan fabrikası ve şimdi de Chery’nin Samsun yatırımıyla birlikte elektrikli araç üretiminde bölgesel bir merkez olma yönünde önemli adımlar atıyor. Bu yatırımlar, ülkenin hem teknolojik dönüşümüne hem de istihdam ve ihracat kapasitesine doğrudan katkı sağlayacak.