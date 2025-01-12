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Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'yi etkisi altına alacak olan yağış ve sis olayına dair uyarılarını birkaç gün öncesinden duyurmuştu.

Bu akşam lapa lapa kar geliyor; Yarın okullar tatil olabilir

Yapılan açıklamalarda, Balkanlar üzerinden gelen yağış sisinin ülke genelinde etkili olacağı belirtilerek, "Yağışlar tüm yurtta yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yağışlar ilk olarak cumartesi sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde görülmeye başlanacak" denilmişti.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, özellikle pazar günü itibariyle batı kesimlerden başlayarak düşmesi ve normallere yakın seviyelere inmesi bekleniyor. Marmara'dan başlayarak Ege Bölgesi ve Antalya'da kuvvetli yağışların etkili olacağı da açıklanmıştı.

Sosyal medyada hava durumu tahminlerini paylaşan meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, çarşamba gününe kadar yağışlı havanın süreceğini belirterek, kar yağışıyla ilgili de bir tarih verdi. Günerler, "Ecmwf modeli akşam güncellemesinde, önümüzdeki çarşamba gününe kadar beklenen toplam yağış ve kar haritaları yayınlandı. Yağışın en yoğun olduğu bölgeler Marmara, Ege ve Batı Akdeniz olacak. Kar yağışı ise Trakya'da, sınır bölgesine yakın yerlerde pazar akşamı başlayacak" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Meteorolojik verilere ve uzman tahminlerine dayalı bu açıklamalar, vatandaşların hava koşullarına hazırlıklı olmaları adına önemli bir rehber niteliği taşıyor. Güncel hava durumu ve tahminler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün duyurularını takip etmek, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemek adına büyük önem taşıyor.

Kaynak: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gökhan Günerler

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