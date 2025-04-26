Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı

📍 İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olası 7.5 büyüklüğündeki İstanbul depremi için hazırladığı geniş çaplı tahliye planını devreye aldı.
16 milyonluk dev metropol için hazırlanan bu plan, şehrin düzenli ve güvenli şekilde tahliyesini amaçlıyor. 🏙️
🚢 Deniz Yoluyla Tahliye: Altı Stratejik İskele Hazır!
AFAD’ın planına göre İstanbul’da 23 farklı tahliye alanı oluşturuldu. Özellikle deniz yoluyla tahliye büyük önem taşıyor.
Hazır bekleyen 6 ana iskele şunlar:
Sirkeci Feribot İskelesi
Yenikapı Deniz Otobüs Terminali
Pendik Hızlı Feribot İskelesi
İstinye İskelesi
Harem Feribot İskelesi
Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri
Deniz tahliyesinde; Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti botları ve Sahil Güvenlik araçları aktif olarak görev alacak. 🛥️
Ayrıca, Adalar için 5 kapak atma noktası belirlendi.
🚂 Demiryolu Alternatifleri: 3 İstasyon Tahliye İçin Hazır
Deniz yoluna ek olarak, demiryolu ile de tahliye seçenekleri sunuluyor.
Tahliye noktaları:
Yeşilköy Tren İstasyonu
Halkalı Tren İstasyonu
Tuzla Tren İstasyonu
Vatandaşlar, hızlı tren ve bölgesel tren seferleriyle güvenli bölgelere taşınacak. 🚄
🚍 Kara Yolu Tahliye: Otogarlar Kritik Rol Üstlenecek
Karayolu tahliyeleri için de önemli adımlar atıldı.
Öne çıkan noktalar:
Esenler Otogarı
Alibeyköy Cep Otogarı
Samandıra Otogarı
Harem Otogarı
Ring seferleriyle bu otogarlara ulaştırılan vatandaşlar, ardından farklı illere yönlendirilecek. 🚌
✈️ Hava Yolu: 3 Havalimanı Acil Durum İçin Kullanılacak
İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı da tahliye sürecinde aktif rol oynayacak. Böylece kara, deniz, demir ve hava ulaşımı eşgüdüm içinde kullanılacak. 🛫
👨🦽 Öncelik Kimlerde?
Tahliye planı özellikle hassas gruplara öncelik veriyor:
Engelliler
Çocuklar
Yaşlılar
Kadınlar
Bu gruplar, tahliye işlemlerinde ilk sırayı alacak. Ayrıca yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara sahada doğrudan rehberlik edecek. 🤝
📍 Depremzedeler İçin Destek İlleri Belirlendi
Tahliye sonrası vatandaşların yerleştirileceği şehirler iki grup halinde planlandı:
🔹 Birinci grup iller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri
🔹 İkinci grup iller: Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan
İsteyen depremzedeler ayrıca kendi memleketlerine gönderilecek. 🗺️
🛡️ Afet Anında Eşgüdüm: Kimler Görev Başında?
İstanbul Valiliği
AFAD
İl Jandarma Komutanlığı
Emniyet ve diğer kamu kurumları
Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.afad.gov.tr/