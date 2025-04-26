Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı

📍 İstanbul’da dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) olası 7.5 büyüklüğündeki İstanbul depremi için hazırladığı geniş çaplı tahliye planını devreye aldı.

16 milyonluk dev metropol için hazırlanan bu plan, şehrin düzenli ve güvenli şekilde tahliyesini amaçlıyor. 🏙️



🚢 Deniz Yoluyla Tahliye: Altı Stratejik İskele Hazır!

AFAD’ın planına göre İstanbul’da 23 farklı tahliye alanı oluşturuldu. Özellikle deniz yoluyla tahliye büyük önem taşıyor.

Hazır bekleyen 6 ana iskele şunlar:

Sirkeci Feribot İskelesi

Yenikapı Deniz Otobüs Terminali

Pendik Hızlı Feribot İskelesi

İstinye İskelesi

Harem Feribot İskelesi

Zeytinburnu Zeyport Liman İşletmeleri

Deniz tahliyesinde; Şehir Hatları vapurları, deniz otobüsleri, Kıyı Emniyeti botları ve Sahil Güvenlik araçları aktif olarak görev alacak. 🛥️

Ayrıca, Adalar için 5 kapak atma noktası belirlendi.



🚂 Demiryolu Alternatifleri: 3 İstasyon Tahliye İçin Hazır

Deniz yoluna ek olarak, demiryolu ile de tahliye seçenekleri sunuluyor.

Tahliye noktaları:

Yeşilköy Tren İstasyonu

Halkalı Tren İstasyonu

Tuzla Tren İstasyonu

Vatandaşlar, hızlı tren ve bölgesel tren seferleriyle güvenli bölgelere taşınacak. 🚄



🚍 Kara Yolu Tahliye: Otogarlar Kritik Rol Üstlenecek

Karayolu tahliyeleri için de önemli adımlar atıldı.

Öne çıkan noktalar:

Esenler Otogarı

Alibeyköy Cep Otogarı

Samandıra Otogarı

Harem Otogarı

Ring seferleriyle bu otogarlara ulaştırılan vatandaşlar, ardından farklı illere yönlendirilecek. 🚌



✈️ Hava Yolu: 3 Havalimanı Acil Durum İçin Kullanılacak

İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı da tahliye sürecinde aktif rol oynayacak. Böylece kara, deniz, demir ve hava ulaşımı eşgüdüm içinde kullanılacak. 🛫



👨‍🦽 Öncelik Kimlerde?

Tahliye planı özellikle hassas gruplara öncelik veriyor:

Engelliler

Çocuklar

Yaşlılar

Kadınlar

Bu gruplar, tahliye işlemlerinde ilk sırayı alacak. Ayrıca yerel yönetimler ve güvenlik birimleri vatandaşlara sahada doğrudan rehberlik edecek. 🤝



📍 Depremzedeler İçin Destek İlleri Belirlendi

Tahliye sonrası vatandaşların yerleştirileceği şehirler iki grup halinde planlandı:

🔹 Birinci grup iller: Balıkesir, Eskişehir, Ankara, Manisa, İzmir, Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Denizli, Samsun, Kayseri

🔹 İkinci grup iller: Adana, Gaziantep, Malatya, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan

İsteyen depremzedeler ayrıca kendi memleketlerine gönderilecek. 🗺️



🛡️ Afet Anında Eşgüdüm: Kimler Görev Başında?

İstanbul Valiliği

AFAD

İl Jandarma Komutanlığı

Emniyet ve diğer kamu kurumları

Kaynak: Gazeteoku.com - https://www.afad.gov.tr/