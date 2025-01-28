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Böyle değişim yok; Şakir Paşa Köşkü’nün eski hali ortaya çıktı!

NOW TV'nin en dikkat çeken yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi, etkileyici hikayesiyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Böyle değişim yok; Şakir Paşa Köşkü’nün eski hali ortaya çıktı!

Dizi, yalnızca konusuyla değil, aynı zamanda çekim yapılan mekanlarla da merak uyandırıyor. İstanbul’un Kartal ilçesinde yer alan Çavuşoğlu Mahallesi ve Namık Kemal Caddesi'nde kurulan film platosu, diziye özel atmosferiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Ancak, dizinin takipçileri, Şakir Paşa ailesinin yaşadığı ikonik köşkün gerçek yaşamda nerede olduğunu da araştırmaya başladı. Bu tarihi köşk, İstanbul'un en büyük adası olan Büyükada'da, Şehbal Sokağı'nda bulunuyor.

Böyle değişim yok; Şakir Paşa Köşkü’nün eski hali ortaya çıktı!44

Tarihi Bir Miras: Şakir Paşa Ailesi’nin Köşkü

Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında önemli bir figür olan Şakir Paşa'nın ailesine ait köşk, İstanbul’un tarihi dokusunu yansıtan nadir yapılardan biridir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Yeorgios Rossolatos tarafından inşa edilen köşk, dönemin mimarisini gözler önüne seren etkileyici bir yapıdır. Geniş bahçeleri, ahırı, iki büyük salonu ve 24 odasıyla dikkat çeken köşk, 1900 yılında Şakir Paşa tarafından satın alınmış ve ailesine uzun yıllar ev sahipliği yapmıştır. Aile üyeleri, burada doğmuş ve birçoğu ömrünü burada geçirmiştir.

Ancak zamanla bakımsız kalan bu tarihi köşk, 1980’li yılların başında yıkılmıştır. Bugün, eski köşkün yerine dışı ahşap kaplamalı betonarme bir apartman yükselmektedir. Geçmişin izlerini taşıyan bu mekan, geçmişin unutulmaz izlerini hâlâ hissettirmektedir.

Şakir Paşa Ailesi’nin Mirası ve İstanbul’un Tarihi Zenginliği

Şakir Paşa ailesi, köşklerinde sadece özel bir yaşam sürmekle kalmamış, aynı zamanda İstanbul'un kültürel dokusuna katkı sağlamışlardır. Ailenin ve köşkün tarihi, şehrin kültürel mirasının bir parçası olarak bugün hâlâ önem taşımaktadır. Yıkılan köşkün yerine inşa edilen apartman, geçmişle geleceğin birleşimi olarak bu mirası yaşatmaya devam etmektedir.

Kaynak: Gazeteoku.com

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