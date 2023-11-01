Borcu olan vatandaşlara müjde! Ziraat Bankası'ndan son dakika 80 bin TL ihtiyaç kredisi hamlesi!

Borcunu kapatmak isteyen vatandalar için bir güzel haber de Ziraat Bankası'ndan geldi. Ziraat Bankası tarafından yayımlanan son kredi kampanyasına göre toplamda 80 bin TL ihtiyaç kredisi ile birlikte borçların sıfırlanacağı öğrenildi.

Fiyatların ani yükselişe geçtiği bu son dönemde bankalar tarafından müşterilerine özel verilen kredi tutarları merak konusu olmuştu. Bu kapsamda vatandaşlar için yapılacak olan ihtiyaç kredisi ödemeleri hakkında gerekli olan tüm detaylar da araştırılmaya başlandı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN 80 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ CEBİNİZDE!

Borcu olan, ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler artık son dönemde bankalar tarafından verilen ihtiyaç kredilerine yönelmeye başladı. Kamu bankalarının daha çok tercih edilmesi ile birlikte Ziraat Bankası tarafından verilen 80 bin TL ihtiyaç kredisi gündem oldu. Tüm bunlar ile birlikte krediden faydalanacak olan kişiler için örnek ödeme tablosu da yayımlandı.

Taksit Tutarı:6.014,99 TL

Faiz Oranı:% 4,14

Yıllık Maliyet Oranı:% 88.8821

Yukarıda verilen krediden faydalanmak isteyen kişiler için başvuru şartları ve detaylar da merak konusu olmuştu. Krediden faydalanmak isteyen kişiler için şartlar şu şekilde verildi;

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yukarıda verilen krediye başvuru yapmak isteyen kişilerin sağlaması gereken belli başlı şartlar ve detaylar bulunmaktadır. Bilinmesi gereken tüm detaylar ise şu şekilde verilmiştir;

Başvuru Şartları

18 yaşını doldurmuş olmak.

Nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi geçerli bir kimlik belgesine sahip olmak.

Kredi notunun 1,100 puan ve üzerinde olması

Kredi başvuru formu.

TCMB'nın kara listesinde olmamak.

Belgelenebilir bir gelire sahip olmak.

İkametgahını belgeleyebiliyor olmak gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler

Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,

Kişinin çalışma durumuna göre gelir belgesi,

Şubece istenebilecek diğer belgeler.

Diğer kredi kampanyalarına ulaşmak ya da verilecek olan 80 bin TL krediye başvuru yapmak isteyen kişilerin mobil, internet ya da şubeler üzerinden başvuru yapmasının gerektiği öğrenildi.