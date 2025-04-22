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Bomba gibi başlamıştı; Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor

Show TV'nin yüksek beklentilerle sezona başlayan dizisi "Deha", reytinglerde aradığını bulamayınca final kararı aldı. Aras Bulut İynemli ve Melis Sezen’in başrolünde yer aldığı yapım, 32. bölümde ekranlara veda edecek.

Bomba gibi başlamıştı; Show TV'nin sevilen dizisi final yapıyor

2024-2025 televizyon sezonu sona yaklaşırken, kanallardan peş peşe dizi final haberleri gelmeye başladı. Sezon içinde umut vadeden ancak reyting performansı düşük kalan yapımlar, yerini yeni projelere bırakıyor. Bu yapımlardan biri de Show TV ekranlarında yayınlanan Deha dizisi oldu.

Reytingler Beklentiyi Karşılamadı

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, son bölümüyle Total’de 3.00, AB’de 3.08 ve ABC1’de 3.55 reyting alan dizi, istenilen izleyici kitlesine ulaşamadı. Başarılı oyuncu kadrosu ve farklı hikayesiyle dikkat çeken Deha, sezon boyunca adından söz ettirmeyi başarsa da final kararı kaçınılmaz oldu.

Final Bölümü Netleşti 📅

Deha, 32. bölümüyle ekranlara veda edecek. Şu anda 27. bölümü yayınlanan dizi, geri kalan birkaç bölümde seyircisine veda etmeye hazırlanıyor. Final bölümleriyle dizideki tüm düğümler çözülecek.

Karga Geri Dönüyor!

Sürpriz gelişmeler ise sadece finalle sınırlı değil. Diziye daha önce veda eden Taner Rumeli, canlandırdığı Karga karakteriyle yeniden hikâyeye dahil olacak. Final öncesi Deha ile Karga arasında yaşanacak intikam hesaplaşması, izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Kaynak: Gazeteci Birsen Altuntaş

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