Bolu'da yanan Grand Kartal Otel raporu çıktı! Tam anlamıyla skandal

Son olarak ortaya çıkan iki rapor, denetim yetkisinin kimde olduğuna dair ciddi bir kafa karışıklığına yol açtı. Bolu Belediyesi ve otel yönetimi arasındaki anlaşmazlık, olayın ardından yapılan açıklamalarla daha da derinleşti.

İlk Rapor ve Yangın Güvenliği Eksiklikleri

12 Aralık 2024’te yapılan bir başvuru sonucunda, Grand Kartal Otel yönetimi, Bolu Belediyesi'ne yangın güvenliği için onay almak üzere başvurmuştu. Belediye ekiplerinin yaptığı incelemede, otel binasında sekiz farklı yangın güvenliği eksikliği tespit edildi. Bu eksiklikler arasında, tahliye çıkışlarının yetersiz olması, acil aydınlatma ve yangın sensörlerinin bulunmaması, elektrik tesisatının güvenli olmaması gibi ciddi sorunlar yer alıyordu. İlgili ekipler, bu eksikliklerin giderilmesi için otel yönetimine 15 gün süre tanıdı. Ancak, 24 Aralık 2024’te otel yönetimi başvuruyu geri çekerek yalnızca 70 metrekarelik bir alan için yeniden yangın raporu talep etti.

Otelin Sadece 70 Metrekarelik Kafe Bölümü İçin Yangın Raporu Alındı

Yeni başvuru 24 Aralık 2024’te yapıldı. Bu başvuruda, otelin tamamı için değil, sadece 70 metrekarelik bir kafe bölümü için yangın güvenliği onayı istendi. Belediye ekipleri, bu bölüme ilişkin inceleme yaparak, yangın söndürme cihazlarının, acil aydınlatmanın ve kaçak akım rölesinin bulunduğunu belirtti. 2 Ocak 2025’te bu bölüm için onay verildi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu iznin sadece kafe bölümüne verildiğini ve otelin tamamı için bir yangın raporunun onaylanmadığını vurguladı.

Başkan Tanju Özcan’dan Açıklamalar

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, televizyonda katıldığı bir programda, otelin yangın raporu başvurusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özcan, yangın raporu talebinin yalnızca kafe bölümüne ilişkin olduğunu, otelin geri kalan alanlarıyla ilgili hiçbir onay verilmediğini belirtti. Başkan Özcan, “Bizim onayımız sadece 70 metrekarelik kafe bölümü içindi. Burası, kayak yapanların dinlenebileceği küçük bir alandı. Yangın bu bölümde çıkmamıştır” dedi. Özcan, yangının otelin mutfak kısmında başladığını da vurguladı.

Otelin Yangına Uygun Olmadığı Tespit Edilmişti: Neden Savcılığa Bildirilmedi?

Başkan Özcan’ın bu açıklamalarına karşı, otelin yangına uygun olmadığının tespit edilmesine rağmen neden savcılığa bildirilmediği sorusu gündeme geldi. Özcan, denetim yetkilerinin sadece başvuru üzerine sınırlı olduğunu ve belediyenin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını savundu. Ancak, raporlar ve yapılan açıklamalar arasında çelişkiler bulunması, kamuoyunda soruları artırıyor. Belediyenin denetim sorumluluğu olmadığı belirtilse de, yangın güvenliği açısından eksikliklerin gözlemlendiği bu kadar önemli bir durumda, neden savcılığa başvurulmadığı merak konusu.

Savcılık ve Müfettişlerin Başlattığı Soruşturma

Yangın sonrası soruşturma başlatıldı ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir inceleme süreci başlatıldı. Soruşturma, yangının çıkış nedenini ve sorumluları belirlemeye yönelik yürütülüyor. Ayrıca, Bolu Belediyesi yetkililerinin de ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açıklamalarda, soruşturmanın devam ettiğini ve gerekli tüm bilgi ve belgeleri savcılığa sunacaklarını belirtti.

Kaynak: Gazeteoku.com