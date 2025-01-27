Bolu Grand Kartal Oteli yangın çıkış nedeni belli oldu; Mutfakta korkunç hata...

Facianın ardından yangının çıkış sebebi ve oteldeki ihmal zinciri netleşmeye başladı. Yapılan incelemelerde, yangının otel mutfağındaki kızgın yağa yapılan yanlış müdahaleden kaynaklandığı belirlendi. Kahvaltı hazırlığı sırasında başlayan alevler, kısa sürede binaya yayıldı ve faciaya dönüştü. İşte Bolu’daki korkunç yangının detayları…

Facianın Başlangıcı: Mutfaktaki Bir Hata Her Şeyi Değiştirdi

Grand Kartal Otel’in mutfak bölümünde, gece saat 03.21’de başlayan yangının, kahvaltı hazırlıkları sırasında çıktığı tespit edildi. Çalışanlar sabah servisi için mutfakta hazırlık yaparken, pleyt ızgara uzun süre açık kaldı ve üzerindeki yağ ısınarak alev aldı.

📌 Yangının büyümesine neden olan kritik hata:

✅ Mutfak çalışanları, alevlere yangın tüpü yerine suyla müdahale etti.

✅ Kızgın yağın suyla temas etmesi sonucu alevler hızla yayıldı.

✅ Alevler, temizlenmeyen davlumbazdan bacaya sıçradı.

Alevlerin bacadan çatıya yayılmasıyla birlikte, yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Yangın Alarmı Çalışmadı, Otel Misafirleri Uyarılamadı

Facianın bir diğer trajik boyutu, yangın alarm sisteminin devreye girmemesi oldu. Yangın başladıktan sonra, otel çalışanlarının panikle dışarı kaçtığı ve içeride kalan konukların uyarılmadığı ortaya çıktı.

📌 Yangın sırasında yaşanan ihmal ve eksiklikler:

✔ Yangın alarm sisteminin devreye girmediği öne sürüldü.

✔ Yangın söndürme sistemleri yetersizdi.

✔ Yangın merdivenlerinin kapıları tahta olduğu için alevler hızla yayıldı.

✔ İtfaiye raporlarında otelde birçok güvenlik açığı bulunduğu belirlendi.

Bu eksiklikler nedeniyle oteldeki misafirler, yangın sırasında kaçma şansı bulamadan duman ve alevler içinde kaldı.

Soruşturma Başlatıldı: Tutuklamalar Geldi

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, yangına sebebiyet verdikleri iddiasıyla mutfak çalışanları ve otel yönetimi hakkında işlem başlatıldı.

📌 Tutuklanan kişiler:

✔ Aşçı Faysal Yaver

✔ Mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz

Yetkililer, yangının başlangıcında büyük ihmal olduğunu ve yanlış müdahale ile faciaya davetiye çıkarıldığını belirtti.

Otel Sahibinin Savunması: “Denetim Yapıldı, Eksiklik Yoktu”

Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, yangınla ilgili ifadesinde son denetimin 15 Aralık’ta yapıldığını ve eksiklik tespit edilmediğini öne sürdü.

📌 Ergül'ün açıklamaları:

✔ “Yangın alarm sistemi vardı ancak büyük ihtimalle ilk aşamada hasar gördüğü için çalışmadı.”

✔ “Otelin tüm güvenlik önlemleri tamdı, yangın tüpleri mevcuttu.”

✔ “Yangının mutfaktan başladığını biliyoruz ama teknik ekibin haberdar edilmesi gerekiyordu.”

Ancak itfaiye raporlarında, otelde yangın güvenlik sistemlerinde ciddi eksiklikler olduğu ortaya çıktı.

Yangından Kurtulan Aşçı: “Cehennemi Yaşadık”

Otelin aşçılarından Mustafa Serbest, facia sırasında yaşanan dehşeti anlattı.

📌 Serbest’in açıklamaları:

✅ “Her yer duman altındaydı, insanlar panikle kaçmaya çalışıyordu.”

✅ “Yangın tüpü görmedim, sadece bir tane vardı.”

✅ “Sulama sistemi yoktu, yangın merdivenleri yeterli değildi.”

✅ “Yangın alarmı çalışmadı, misafirler uyarılamadı.”

Serbest, yangın merdivenlerinin kapılarının tahta olması nedeniyle dumanın hızla yayıldığını ve kaçış yollarının kapandığını belirtti.

Otelin Güvenlik Eksikleri Daha Önce Tespit Edilmişti!

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, otel hakkında daha önce 8 farklı güvenlik açığının tespit edildiği ortaya çıktı. Ancak bu eksikliklerin giderilip giderilmediği konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

📌 Raporda öne çıkan güvenlik açıkları:

✔ Yangın merdivenlerinin yetersizliği

✔ Yangın söndürme sistemlerinin eksikliği

✔ Davlumbaz ve bacaların düzenli temizlenmemesi

✔ Yangın dedektörlerinin yetersiz olması

Yetkililer, bu eksiklerin giderilip giderilmediğini araştırmaya devam ediyor.

Yangın Nasıl Önlenebilirdi?

Bu tür trajik olayların tekrar yaşanmaması için yangın güvenlik önlemlerinin sıkılaştırılması ve denetimlerin artırılması şart. Uzmanlar, mutfak yangınlarının önlenmesi için şu noktalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor:

✅ Kızgın yağa asla su dökülmemeli, yangın tüpüyle müdahale edilmeli.

✅ Mutfak bacaları ve davlumbazlar düzenli olarak temizlenmeli.

✅ Yangın alarm sistemleri sürekli kontrol edilmeli ve aktif çalıştığından emin olunmalı.

✅ Yangın merdivenleri her zaman kullanılabilir halde olmalı.

Yetkililer, otel yangınlarına karşı daha sıkı denetimler getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

📢 Yetkililer, yangın güvenlik önlemlerinin artırılması için yeni düzenlemelerin gündemde olduğunu belirtti.

🔗 Resmi Kaynak: AFAD ve İtfaiye Raporları