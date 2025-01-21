Bolu Grand Kartal otel neden yandı? Ölü sayısı kaç? Ölenlerin isimleri

Alevler kısa sürede oteli sararken, otelde konaklayan yaklaşık 234 misafir tahliye edildi. Yangına Bolu merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın'ın açıklamasına göre, yangında 66 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisinin, panikleyerek binadan atlaması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralıların genel durumunun iyi olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, ekiplerin geniş çaplı söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 66 ölü

YANGIN NEREDEN BAŞLADI?

Alevlerin otelin sırt kısmından başladığına dikkat çeken Metan, "İtfaiye ekipleri otelin sırt kısmından müdahalelerini gerçekleştirmeye devam ediyorlar. Yangının aslında başladığı nokta da diyebiliriz. Yoğun bir şekilde müdahale ediyorlar. Bahsettiğim gibi gecenin ilerleyen dakikalarından bu yana yangın devam ediyor." ifadelerini kullandı..

"2 VATANDAŞ ATLAYARAK CAN VERDİ"

Vali Aydın, hayatını kaybeden 2 vatandaşın atlama suretiyle can verdiğini aktarırken şunları söyledi: "Maalesef 2 vatandaşımız, hatta bir tanesi otel çalışanımız bir hanımefendi. Otelde revirde görevli bir hemşire hanım. Anladığım kadarıyla olayı heyecanıyla, o panikle atlamışlar. 2 vatandaşımız atlamak suretiyle vefat etmişler."

Yangında son durumla ilgili de bilgi veren Vali Aydın, "Tabi ara ara devam eden noktaları görüyorum bulunduğum yerden. Sönüyor, tekrar başlayabiliyor. Belki oradaki malzemenin niteliğinden kaynaklı olarak. Adli makamlar da tespit çalışmalarına başladılar. Hem onların hem itfaiyenin çalışması neticesinde gerçek sebebini de öğrenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün saat 03:27'de Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan bir otelde yangın çıktığı ihbarı alınmış, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahale edilmiş ve müdahaleye devam edilmektedir. İlk belirlemelere göre maalesef 66 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kaynak: Gazeteoku.com