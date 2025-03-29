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Bölgeden oluk oluk petrol çıkıyor; Türkiye için çok önemli

Bakan Bayraktar, İstanbul ve Ankara’daki maden, petrol, enerji ve jeoloji mühendislik fakültelerinden 14 üniversite öğrencisi eşliğinde, Şırnak'ta Gabar Dağı’ndaki Şehit Aybüke Yalçın (ŞAY) Bülent Sadioğlu-8 Sahası Koca Yusuf Kulesi'nin bulunduğu alana geldi.

Bölgeden oluk oluk petrol çıkıyor; Türkiye için çok önemli

Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ile TPAO Şırnak Bölge Müdürü Mehmet Oğuz Şahin’den brifing alan Bakan Bayraktar, burada gerçekleştirdikleri saha incelemesi sırasında açıklamalarda bulundu.

Üretimde Rekor Artış ve Yeni Üretim Lokasyonu

Bakan Bayraktar, sahada yaptığı açıklamada, ramazan ayının sonuna yaklaşırken Gabar’da yeni sahalarından biri olan Bülent Sadioğlu sahasında gerçekleştirdikleri sondaj çalışmalarının verimli sonuçlar doğurduğunu ifade etti. "Koca Yusuf adıyla anılan güçlü kule altyapısıyla yürüttüğümüz sondaj çalışmaları sayesinde, Gabar keşfi 2021 Eylül ayından bu yana büyük ilgi gördü ve bugün itibarıyla günlük 80 bin varili aşan üretim rakamına ulaştık. 99 kuyuda elde ettiğimiz bu verimlilik, ülkemizin petrol üretiminde geldiğimiz noktayı ortaya koymaktadır," dedi.

Bayraktar, Gabar sahasında elde edilen üretimin yıllık yaklaşık 2,3 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe denk geldiğini, böylece ithalata olan bağımlılığın azalmasına ve milli enerji politikası doğrultusunda dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağladığını belirtti. "Milli enerji ve maden politikasının en önemli yerleştirme hedeflerinden biri olan bu kule, geleceğe dönük stratejik adımlarımızın canlı bir örneği niteliğindedir. Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltma yolunda, Sakarya Gaz Sahası ve Gabar’da ürettiğimiz petrol ile önemli mesafe kaydediyoruz," ifadelerini kullandı.

Sosyal ve Stratejik Dönüşüm

Bakan Bayraktar, Gabar bölgesinin geçmişte yaşanan terör olayları ile anıldığını hatırlatırken, "Şimdi artık terörsüz Türkiye hedefiyle ilerliyoruz. Bölgede terörü geride bırakarak, sahadaki çalışmalarımızı hızlandırdık ve neticelerini almaya başladık," dedi. Üretim artışının sembolik olarak da önem taşıdığını vurgulayan Bayraktar, şehit Aybüke Yalçın, şehit Esma Çevik ve Mehmet İrfan Güler isimlerine ithafen açılan sahalarda, ilerleyen dönemde yeni keşiflerle üretimin daha da artacağına inandığını dile getirdi.

Katılımcı Görüşleri ve Saha Çalışmaları

Programa, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar, TPIC Genel Müdürü Yunus Selçuk Arık, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici gibi üst düzey yetkililer katıldı. Bakan Bayraktar, saha çalışanlarıyla birlikte iftar yaparken, genç mühendis adaylarının da bu önemli projeyi yerinde görmeleri için davet edildiğini belirtti.

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