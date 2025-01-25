Bitti! Yalı Çapkını'nda büyük veda: Kim diziden ayrıldı?

Dizinin 92. bölüm fragmanı yayınlandı ve fragmandaki bazı sahneler izleyicileri derinden etkiledi. Özellikle Suna karakterinin kalbinin durduğu anlar ve halasının “Başımız sağ olsun” sözleri, Suna’nın diziden ayrılıp ayrılmadığına dair soru işaretleri oluşturdu.

Yalı Çapkını Yeni Bölümde Neler Olacak?

Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler, karakterlerin sağlık durumuna dair merakı artırmıştı. Yayınlanan fragmanda Ferit’in iyileştiği görülürken, Suna’nın sağlık durumu hala belirsizliğini koruyor. Karakterin hayati tehlikesinin devam ettiği sahneler, dizinin takipçileri tarafından yakından incelenmeye başladı.

Suna Diziden Ayrılıyor Mu?

Fragmanda yer alan “Başımız sağ olsun” ifadesi, izleyicilerin aklına Suna’nın diziden ayrılıp ayrılmadığını getirdi. Suna karakterine hayat veren Beril Pozam’ın projeye devam edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil. Yapım ekibi tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için Suna’nın akıbetiyle ilgili kesin bir bilgi bulunmuyor.

Dizinin yeni bölümü 2 Şubat 2025 Cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.