Bir Zamanlar İstanbul dizisinde ters köşe eden ayrılık; İzleyenler şok

Dizinin sevilen başrol oyuncularından Cihangir Ceyhan’ın ayrılığı iddiası, dizinin sıkı takipçileri arasında adeta şok etkisi yarattı. İlk bölümden bu yana dizide Ali karakteriyle öne çıkan Ceyhan’ın veda haberi, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Ali Karakteriyle Efsaneleşen Cihangir Ceyhan Diziden Ayrılıyor mu?

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Ali, geçmişini arkasında bırakarak devletin gölgesinde yepyeni bir hayata adım atmıştı. Suç dünyasından sıyrılıp devlet görevlisi olarak yeni bir kimlik benimseyen karakter, özellikle Tuğrul Bey ile gerçekleştirdiği operasyonlarla izleyiciyi ekran başına kilitlemişti.

Ancak gelen son bilgilere göre Ali karakteri, birkaç bölüm içerisinde ekipten ayrılarak kendi yolunu çizecek. Bu gelişme, hem karakterin dramatik çizgisi hem de hikâyenin yönü açısından köklü bir değişimin habercisi olabilir.

Demir Karahan da Veda Ediyor: Tuğrul Bey Karakterine Veda Yakın

Dizide yaprak dökümü yalnızca Ali karakteriyle sınırlı değil. Televizyon dünyasının usta isimlerinden Demir Karahan’ın da diziye veda edeceği iddia ediliyor. Özellikle Kurtlar Vadisi ve Deli Yürek gibi efsane dizilerdeki rolleriyle tanınan Karahan, Bir Zamanlar İstanbul’da Tuğrul Bey karakteriyle stratejik operasyonlara yön veriyordu.

Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kulislerde dolaşan bilgilere göre, Karahan’ın da hikâyeye dramatik bir finalle veda edeceği konuşuluyor.

Bir Zamanlar İstanbul: Ekranların Yeni Fenomeni

Senaryosu, dönem atmosferi ve aksiyon dolu sahneleriyle cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olan Bir Zamanlar İstanbul, TRT’nin en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Özellikle karakter derinliği ve sürükleyici yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, bu ayrılık haberleriyle de reytinglerde dikkatleri üzerine çekmeye devam edecek gibi görünüyor.



Oyuncu Kadrosu Güçlü, Hikaye Derin

Dizinin geniş ve yetenekli oyuncu kadrosu, hikayeye dinamizm katmaya devam ediyor:

Cihangir Ceyhan – Ali

Alina Boz – Seher

Hüseyin Avni Danyal – Çetin

Kaan Taşaner – Gökhan

Şebnem Dönmez – Nermin

Didem Balçın – Fidan

Özge Özder – Jale

İpek Karapınar – Özlem

Mirza Bahattin Doğan – Külhan

Ümit Kantarcılar – Ogün

Nazlı Çetin – Tülay

Selin Genç – Elif

TRT 1’de Cuma Akşamlarının Değişmezi

Yeni bölümleriyle her Cuma saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında yerini alan Bir Zamanlar İstanbul, dramatik anlatımı ve güçlü karakterleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam edecek.