"Bir Zamanlar İstanbul" dizisinde beklenmeyen ayrılık

Dizide "Ogün" karakterine hayat veren deneyimli oyuncu Ümit Kantarcılar, karakter hikayesinin tamamlanması nedeniyle önümüzdeki hafta ekibe veda edecek.

Dizideki Değişim ve Ayrılığın Arkasındaki Nedenler

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği ve senaryosunu Mehmet Bozdağ, Birol Tezcan ile A. Kadir İlter'in kaleme aldığı dizi, izleyiciler tarafından beğeniyle takip ediliyor. Dizideki karakter dönüşümleri ve dramatik kurgular her defasında izleyenlere yeni heyecanlar sunarken, son haftalarda Ümit Kantarcılar’ın canlandırdığı "Ogün" karakterinin hikayesi, senaryonun doğal akışı doğrultusunda noktalara ulaşmış durumda.

Bu kapsamda dizide, bir hafta önce "Ogün"’ün babası karakterine hayat veren ünlü oyuncu Murat Daltaban’ın da ekipten ayrılması, değişim ve yenilenme sinyalleri olarak yorumlanıyor.