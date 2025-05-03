Bir Zamanlar İstanbul dizisi şaşırttı; Kimse beklemiyordu

Dizi, kısa sürede elde ettiği reyting başarısıyla dikkat çekmiş, hem izleyici hem yapımcı cephesinde olumlu karşılık bulmuştu.



🔍 Reyting Başarısı Sezon Finalini Erteletmedi

Edinilen bilgilere göre, yapım ekibi dizi için sezon finali kararını netleştirdi. Bir Zamanlar İstanbul, Mayıs ayının son haftasında ekranlara kısa bir ara vererek sezon finali yapacak. Bu gelişme, dizinin başarısına rağmen alınan stratejik bir karar olarak değerlendiriliyor.



📺 Yeni Sezon Onayı ve Sürpriz Değişiklikler Yolda

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, dizi şimdiden yeni sezon onayını aldı. Üstelik yapımcılar yeni sezon için bazı önemli değişikliklere gitmeyi planlıyor. Oyuncu kadrosunda yapılacak güncellemeler ve senaryodaki dramatik dönüşler, izleyiciye daha güçlü bir sezon sunmayı hedefliyor.



🗓 13. Bölüm Ne Zaman Yayında?

Bir Zamanlar İstanbul dizisinin 14. bölümü, 10 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Sezon finaline doğru ilerleyen dizinin bu bölümü, hem hikâyenin gidişatı hem de izleyici tepkisi açısından belirleyici olacak.