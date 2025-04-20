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Bir Zamanlar İstanbul dizisi izleyenler ters köşe oldu; Karar verildi

TRT 1’in sezon başından bu yana dikkatle takip edilen dizisi Bir Zamanlar İstanbul, 10. bölümüyle ekrana damga vurdu.

Bir Zamanlar İstanbul dizisi izleyenler ters köşe oldu; Karar verildi

Bölümün ardından yaşanan gelişmeler, dizinin sıkı takipçilerini şaşırttı. Hikâyede merkezde yer alan Seher karakterinin aldığı karar, dizide yeni bir dönemin habercisi olabilir.

Ali ve Seher Arasında Soğukluk: Ayrılığın Fitili Ateşlendi

Son bölümde Seher ve Ali arasında yaşanan gerginlik tırmanışa geçti. Ali’nin görev nedeniyle sık sık şehir dışında olması ve ailesinin Seher’e karşı mesafeli tutumu, çiftin ilişkisini derinden etkiledi. Seher’in aldığı ayrılık kararı, ilişkideki kopuşu açıkça ortaya koyarken seyirciyi de duygusal bir çıkmazla baş başa bıraktı.

Alina Boz’un Karakteri Üzerinden Erken Veda İddiası

Dizinin hayranları için en dikkat çekici gelişme ise Alina Boz’un canlandırdığı Seher karakterinin akıbeti oldu. Seher’in ayrılığı tercih etmesi, karakterin diziden çıkacağına dair söylentileri de beraberinde getirdi. Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, bu gelişme dizinin gidişatında önemli bir kırılma noktası olabilir.

Hikâyede Yeni Bir Yön Arayışı

“Bir Zamanlar İstanbul” güçlü hikâyesi ve karakter derinliğiyle Cuma akşamlarının iddialı yapımlarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak başrol çiftinde yaşanan bu ayrılık, dizinin dramatik tonunu daha da yükseltecek gibi görünüyor. İzleyici, önümüzdeki bölümlerde Seher’in kararının kalıcı olup olmayacağını ve Ali’nin bu ayrılığa nasıl karşılık vereceğini merakla bekliyor.

Yeni Bölüm Ne Zaman Yayında?

Dizinin yeni bölümü olan Bir Zamanlar İstanbul 11. Bölüm, 25 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Gelişmeler, hem hikâye hem de karakter dinamikleri açısından dizinin geleceğine yön verebilir. Alina Boz’un projedeki yerinin netleşmesiyle birlikte “Bir Zamanlar İstanbul”un yeni sezon stratejisi de şekillenecek.

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