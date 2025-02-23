Bir dönüm toprak yeter; Dünyanın en iyi köyü Türkiye'de!

Doğal güzellikleri ve kendine has tarihi dokularıyla dikkat çeken bu köy, birçok kişinin burada kalmayı arzulamasına neden oluyor.

Antalya'nın Toroslar bölgesinde, yeşilin ve tarihin iç içe geçtiği Ormana Köyü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) tarafından bu prestijli ödülle onurlandırıldı. Bu ödül, Ormana'nın hem doğal güzelliklerini hem de kültürel mirasını dünyaya tanıtma açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ormana'nın Doğası ve Sakin Yaşamı

Toros Dağları'nın eteklerinde, Manavgat Çayı’nı besleyen dereler arasında yer alan Ormana, hem doğası hem de geleneksel yapısıyla göz dolduruyor. Antalya şehir merkezine yaklaşık 2,5 saat mesafede bulunan bu köy, 600 kişilik sakinleriyle huzurlu bir yaşam sunuyor.

Ormana'nın Tarihi ve Kültürel Güzellikleri

Ormana, eski bir yörük yerleşimi olarak geleneksel yaşam tarzını ve köklü kültürünü günümüze taşımayı başarmış bir köydür. Köydeki taş evler, geleneksel taş işçiliğiyle inşa edilmiş ve yüzyıllar boyunca ayakta kalmayı başarmıştır. Eski camiler, konaklar ve dar sokaklar, köyün geçmişten bugüne uzanan kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

Ziyaretçilere, köydeki tarihi taş evlerde konaklama, geleneksel el sanatlarıyla tanışma ve köy halkının misafirperverliğini yakından görme fırsatı sunuluyor. Yörük göçebe hayatını sürdüren yerel halk, tarım ve hayvancılıkla uğraşmaya devam ediyor. Ormana'da vakit geçirmek, sadece doğayı keşfetmek değil, aynı zamanda geleneksel yaşamı deneyimlemek anlamına geliyor.

"2024 Dünya Turizm Köyü"

UNWTO'nun "2024 Dünya Turizm Köyü" listesine giren Ormana, sürdürülebilir turizmi destekleyen ve geleneksel yaşamı öne çıkaran bir köy olarak dikkat çekiyor. Türkiye'nin bu listede yer alan dördüncü köyü olan Ormana, kültürel mirasını ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtma yolunda önemli bir adım atmıştır.

Ormana'nın Mevsimsel Güzellikleri

Toros Dağları'nın yüksek zirvelerine kurulu olan Ormana, yılın her dönemi farklı güzellikler sunuyor. Yazın yeşilin her tonunu, kışın ise karla kaplanmış dağ manzaralarını gözler önüne seriyor. Antalya'ya uzak olmasına rağmen, doğa severler, tarih meraklıları ve huzur arayanlar için ideal bir destinasyon haline gelmiştir.

Doğanın ve Tarihin Buluştuğu Nokta

Ormana Köyü, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda tarihe dokunan yapıları ve geleneksel yaşamıyla da özel bir yer. Hem yerel halk hem de ziyaretçiler için benzersiz bir deneyim sunan bu köy, Toroslar'ın zirvesinde huzur arayanların tercih ettiği en özel destinasyonlardan biridir.