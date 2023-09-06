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Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu

Bim aktüel fırsat ürünler kataloğu belli oldu. Bim'de bu hafta neler var? 8 Eylül cuma Bim aktüel fırsat ürünleri neler? Bim'de her hafta salı ve cuma günleri özel farklı ürünler indirime girerek raflardaki yerini alıyor. Peki bu cuma Bim'de neler var hangi ürünler mağazalarda satışa sunulacak? Mutfak eşyaları, beyaz eşya, tekstil ürünleri ve elektronik eşyalar olmak üzere birçok ürün bu cuma Bim mağazalarında satışa sunulacak. İşte Bim aktüel 8 eylül cuma ürünler kataloğu

Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu

Bu cuma Bim marketlerinde hangi ürünler satışa girecek? Bim kataloğu yayınlandı mı? 8 eylül cuma Bim Aktüel fırsat ürünleri neler? Bu hafta Bim'de elektronik alandan tutun tekstil, çeyiz ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün Bim mağazalarında satışa sunulacak. İşte 8 eylül cuma Bim Aktüel fırsat ürünleri kataloğunu sizler için derledik. 

BİM 8 Eylül 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta;onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kutulu hurçlar, organizer ve çekmece düzenleyiciler geniş yer kaplıyor. Bu cuma Bim'de neler var? İşte BİM 8 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Metal Ayaklı Çalışma Masası (699 TL)

Çalışma Masası Bodrum (629 TL)

TV Sehpası (899 TL)

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap (999 TL)

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Çeyiz Paketi (2.799 TL)

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere (1.399 TL)

Luxell XXL 7.5 L Fastfryer (2.799 TL)

Braun Blender Seti MQ5220WH (1.299 TL)

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Lisanslı Bardak / Kase ve Saklama Kabı Çeşitleri (19,50 TL)

Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak (24,50 TL)

Hobi Masası ~29,5x59 cm (49,50 TL)

MGS Yazı Tahtası (49,50 TL)

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