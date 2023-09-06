Bim'de bu hafta neler var? Bim'de fırsat ürünleri Bim Aktüel 8 Eylül cuma ürünler kataloğu

Bu cuma Bim marketlerinde hangi ürünler satışa girecek? Bim kataloğu yayınlandı mı? 8 eylül cuma Bim Aktüel fırsat ürünleri neler? Bu hafta Bim'de elektronik alandan tutun tekstil, çeyiz ürünlerine varıncaya kadar birçok ürün Bim mağazalarında satışa sunulacak. İşte 8 eylül cuma Bim Aktüel fırsat ürünleri kataloğunu sizler için derledik.

BİM 8 Eylül 2023 aktüel kataloğunun kampanya ürünleri tanıtıldı. BİM'de bu hafta;onlarca ürün indirimli olarak satışa sunulacak. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kutulu hurçlar, organizer ve çekmece düzenleyiciler geniş yer kaplıyor. Bu cuma Bim'de neler var? İşte BİM 8 Eylül 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Metal Ayaklı Çalışma Masası (699 TL)

Çalışma Masası Bodrum (629 TL)

TV Sehpası (899 TL)

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap (999 TL)

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fakir Çeyiz Paketi (2.799 TL)

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere (1.399 TL)

Luxell XXL 7.5 L Fastfryer (2.799 TL)

Braun Blender Seti MQ5220WH (1.299 TL)

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Lisanslı Bardak / Kase ve Saklama Kabı Çeşitleri (19,50 TL)

Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak (24,50 TL)

Hobi Masası ~29,5x59 cm (49,50 TL)

MGS Yazı Tahtası (49,50 TL)