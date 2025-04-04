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BİM, ŞOK, A101 ve Migros'ta tereyağı alarmı; O tarihe dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tereyağı ve sadeyağ üretimine getirdiği yeni düzenlemeler 1 Eylül 2025'te yürürlüğe giriyor. İşte üreticileri ve tüketicileri yakından ilgilendiren detaylar.

BİM, ŞOK, A101 ve Migros'ta tereyağı alarmı; O tarihe dikkat

Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ve sadeyağ üretiminde çığır açacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. 4 Nisan 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte, bu ürünlerin üretiminden tüketiciye ulaşmasına kadar tüm süreçler yeniden şekilleniyor. 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecek olan bu kurallar, hem üreticiler hem de tüketiciler açısından büyük önem taşıyor.

Yeni Düzenlemenin Getirdiği Değişiklikler

1. Üretim Standartları ve Hijyen Kuralları

Süt ve Krema Kalitesi: Tereyağı üretiminde kullanılacak süt ve krema, gıda güvenliği açısından belirlenen hijyen kurallarına tam uyumlu olacak.
Teknik Standartlar: Üretim süreçleri, uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülecek ve hijyenik ortam şartları zorunlu hale gelecek.

2. İçerik ve Katkı Maddeleri

Tuz Oranı: Tereyağındaki tuz oranı maksimum %2 ile sınırlandırılacak.

Katkı Maddeleri: Çeşnili tereyağlarında taklit veya yanıltıcı katkı maddelerinin kullanımı kesinlikle yasaklanacak.

3. Etiketleme ve Ambalaj Kuralları

İçerik Bilgisi: Ambalajlar üzerinde tereyağının içeriği, üretim yöntemi ve kullanım koşulları detaylı olarak belirtilecek.

Hayvan Kaynağı: Tereyağının hangi hayvanın sütünden üretildiği (inek, keçi, koyun vb.) etiketlerde açıkça yazılacak.

Özel İbareler: Tuzsuz tereyağları için özel ibareler zorunlu hale gelecek.

4. Muhafaza ve Taşıma Koşulları

Depolama Sıcaklığı: Tereyağı ve sadeyağların taşınma ve depolanma sıcaklığı 4°C'nin üzerine çıkamayacak.

Pestisit Kontrolü: Ürünlerde pestisit ve diğer bulaşanların güvenli sınırları aşmaması gerekecek.

Üreticilere Tanınan Geçiş Süreci

Yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için üreticilere 1 Eylül 2025 tarihine kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra belirlenen kurallara uymayan işletmeler için idari yaptırımlar uygulanacak.

Uzman Görüşleri

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ahmet Yiğit:

"Bu düzenlemeler, Türkiye'deki tereyağı üretiminin kalitesini uluslararası seviyelere taşıyacak önemli bir adım. Tüketicilerin güvenilir ürünlere ulaşması için kritik bir gelişme." Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Sözcüsü:

"Etiketlerdeki şeffaflık artışı, tüketici hakları açısından sevindirici. Ancak denetimlerin sıkı tutulması gerekiyor."

Kaynak: https://www.tarimorman.gov.tr/

Derleme: gazeteoku.com

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