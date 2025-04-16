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Bim, A101, Şok, Migros'ta yeni dönem; Satışı o tarihte yasaklanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay tatlandırıcı içeren ürünlerde “şekersiz” ifadesinin kullanılmasını yasakladı. 1 Ağustos 2025’ten itibaren bu ibareyi taşıyan ürünler market raflarında yer alamayacak.

Bim, A101, Şok, Migros'ta yeni dönem; Satışı o tarihte yasaklanıyor

Tüketicilerin sıklıkla tercih ettiği “şekersiz” etiketli içecekler için önemli bir düzenleme geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını korumaya yönelik yeni bir adım attı. Buna göre, ürünlerinde yapay tatlandırıcı olmasına rağmen “şekersiz” ifadesini kullanan içecekler, 1 Ağustos 2025 itibarıyla raflardan kaldırılacak. Üreticilere etiket düzeltmeleri için verilen süre hızla daralıyor.

Soru: Tatlandırıcı içeren ürünlerde “şekersiz” etiketi neden yasaklandı?

Cevap: Tarım ve Orman Bakanlığı, yapay tatlandırıcı içeren ürünlerde “şekersiz” ibaresinin kullanılarak tüketicilerin yanıltıldığını belirtti. Yeni kararla bu ürünler 1 Ağustos 2025’ten itibaren bu etiketle satılamayacak.

🧾 Bakanlık Ne Dedi?

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, yaptıkları denetimlerde birçok içecekte tatlandırıcı kullanıldığı halde “şekersiz” etiketi yer aldığını tespit etti. Bu durumun hem mevzuatla çeliştiğini hem de tüketiciyi yanıltıcı nitelikte olduğunu belirtti.

Obezite, diyabet ve metabolik rahatsızlıklarla mücadele eden bireylerin, bu ifadeye güvenerek ürünü tercih ettiğini ve sağlık açısından risk oluşturduğunu vurguladı.


📅 Yeni Düzenleme Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

📌 1 Ağustos 2025 itibarıyla, etikette “şekersiz” ibaresi bulunan ama içeriğinde tatlandırıcı olan hiçbir ürün market raflarında satılamayacak.


🏷️ Üreticilere Çağrı: Etiketlerinizi Gözden Geçirin!

Bakanlık, üretici firmaları şu konuda uyardı:

Tatlandırıcı içeren ürünlerde “şekersiz” ibaresi kullanılmayacak.
Üreticiler, etiket ve ambalajlarını mevzuata uygun şekilde güncellemek zorunda.
Aksi durumda, idari para cezası ve toplatma gibi yaptırımlar uygulanacak.

Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı

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