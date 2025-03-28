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Berkay Gezgin kimdir nereli? Berkay Gezgin neden gözaltına alındı?

"Her Şey Çok Güzel Olacak" Sloganının Mimarı Berkay Gezgin Kimdir? Nereli? Neden Tutuklandı?

Berkay Gezgin kimdir nereli? Berkay Gezgin neden gözaltına alındı?

Berkay Gezgin Kimdir?

2025 yılı itibarıyla 22 yaşında olan Gezgin, Anadolu Üniversitesi’nde eğitim hayatını sürdürmektedir.

Gezgin’in nereli olduğu da merak edilen konular arasında. Resmi kaynaklara göre İstanbul doğumlu olan Berkay Gezgin’in ailesi Hatay kökenlidir. Ancak uzun yıllardır İstanbul’da yaşamaktadırlar.

Berkay Gezgin Neden Tutuklandı?

Berkay Gezgin, İstanbul Saraçhane’de katıldığı bir eylem sırasında gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştır. Tutuklanma sebebine dair net bir açıklama bulunmasa da, eylemde yaşanan olaylarla ilgili olduğu tahmin edilmektedir.

İBB seçim sürecinde Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasının sembolü haline gelen sloganı ortaya atan kişi olarak tanınan Gezgin’in, son yaşanan olaylarla yeniden gündeme gelmesi dikkat çekti.

2019 yılında İstanbul’daki yerel seçimler büyük bir çekişmeye sahne olmuştu. CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve dönemin AK Parti adayı Binali Yıldırım arasındaki yarış, seçimlerin iptal edilerek tekrarlanmasıyla daha da büyük bir yankı uyandırmıştı.

İşte tam da bu süreçte, Ekrem İmamoğlu’nun bir etkinlik sırasında kendisine seslenen genç bir çocuğa cevap vermesiyle, "Her şey çok güzel olacak" sloganı doğdu. O genç, Berkay Gezgin’di. Sözleri, İmamoğlu’nun kampanyasının ana mesajı haline geldi ve milyonlarca kişi tarafından benimsendi.

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