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Berdan Mardini'nin Şaşırtan Sünnet Derisi Talebi!

Berdan Mardini'nin Şaşırtan Sünnet Derisi Talebi!

Berdan Mardini'nin Şaşırtan Sünnet Derisi Talebi!

Türkücü Berdan Mardini, önceki akşam Bahçelievler'deki bir sünnet şöleninde yaptığı esprili konuşmayla dikkatleri üzerine çekti. Mardini, "Başkanım, seneye sizden kurban derisi değil, sünnet derisi istiyorum. Bütün çocukların sünnet derisine ben talibim," diyerek hem şaşırttı hem de güldürdü. Ünlü sanatçı, sünnet derisinden elde edilen alloblast kök hücreyle gençleşmenin mümkün olduğunu iddia etti.

Bu ilginç açıklama, sosyal medyada hızla yayıldı ve özellikle daha önce sünnet derisinden yapılan kök hücre cilt bakımıyla gündeme gelen Selen Görgüzel’i hatırlattı. Sosyal medya kullanıcıları "Selen çok kıskanacak" ve "Bu Selen Görgüzel'in cilt bakım rutini" gibi yorumlarla olaya mizahi yaklaştı.

Geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda bir klinikte bu yöntemi denediğini açıklayan Görgüzel, "Anlatsam inanmazsınız, sünnet artıklarından elde edilen kök hücreler cilde çok iyi geliyor. Bu sistem tamamen hukuksal ve tüm izinleri alınmış," demişti. Mardini’nin açıklamaları ise bu yöntemi yeniden gündeme taşıdı.

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