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Berat Kandili mesajı 2025: Dualı, hadisli en anlamlı SMS whatsapp mesajları

Mübarek üç ayların bereketiyle gelen Berat Kandili, Müslümanlar için affın, rahmetin ve mağfiretin gecesidir.

Berat Kandili mesajı 2025: Dualı, hadisli en anlamlı SMS whatsapp mesajları

Şaban ayının 15. gecesine denk gelen bu kutsal gece, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilir. Müminler, sevdiklerine gönderdikleri anlamlı, dualı ve hadisli Berat Kandili mesajları ile bu manevi atmosferi paylaşır.

WhatsApp, Instagram, Facebook ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşabileceğiniz en güzel, anlamlı, kısa ve uzun kandil mesajlarını sizler için derledik.

Anlamlı ve Dualı Berat Kandili Mesajları

📜 "Allah’ım! Bu mübarek gecede bizleri affına, merhametine ve rahmetine mazhar olan kullarından eyle. Berat Kandilimiz mübarek olsun."

📜 "Şaban ayının 15. gecesinde Allah Teâlâ rahmetiyle tecelli eder ve şöyle buyurur: ‘Yok mu af dileyen, onu affedeyim? Yok mu rızık isteyen, ona rızık vereyim? Yok mu bir dileği olan, duasını kabul edeyim?’"

📜 "Ey Rabbim! Günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul et, gönlümüze ferahlık ver. Berat Kandilimiz mübarek olsun."

📜 "Bu geceye ulaşan herkesin kalbi huzurla dolsun, duaları kabul olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

📜 "Sonsuz rahmet kapılarının aralandığı bu mübarek gecede dualarımızın kabul olması dileğiyle… Berat Kandiliniz hayırlı olsun."

Berat Kandili Mesajları

Sosyal medya hesaplarınızda paylaşabileceğiniz özel tasarımlı, anlamlı ve dualı Berat Kandili mesajları için aşağıdaki görselleri sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

🕌 “Ey Yüce Allah! Bizi affına mazhar olan, duaları kabul edilen, rızkı genişletilen kullarından eyle! Berat Kandilimiz mübarek olsun.”

🌙 “Bu mübarek gece, kalplerimizi arındırsın, dualarımıza vesile olsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun.”

📖 “‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.’ diyen Peygamber Efendimizin (s.a.v) şefaatine nail olabilmek duasıyla… Berat Kandiliniz hayırlı olsun.”

Whatsapp, SMS Berat Kandili Mesajları

✅ "Berat Kandiliniz mübarek olsun. Rabbim dualarınızı kabul eylesin."

✅ "Allah’ın rahmeti üzerimize olsun. Kandiliniz hayırlı olsun."

✅ "Tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle… Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

✅ "Kalbiniz huzur, haneniz bereket, ömrünüz saadet dolsun. Berat Kandiliniz mübarek olsun!"

Uzun ve Hadisli Berat Kandili Mesajları

📜 "Peygamber Efendimiz (s.a.v) buyuruyor: ‘Şaban ayının 15. gecesinde Allah dünya semasına tecelli eder ve şöyle buyurur: ‘Bağışlanma dileyen yok mu, bağışlayayım? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim? Dileği olan yok mu, duasını kabul edeyim?’"

📜 "Rabbim! Bu mübarek gece hürmetine, bizleri affına mazhar olan, rahmetine nail olan kullarından eyle. Dualarımızı kabul buyur. Berat Kandiliniz mübarek olsun."

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