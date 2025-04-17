Benzine peş peşe dev zam; 17 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir benzin litre fiyatı

ABD-Çin ticaret savaşının etkileri ve küresel petrol piyasasındaki belirsizlikler, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha yukarı yönlü hareket ettirdi. Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası, benzine 17 Nisan 2025 itibarıyla 97 kuruşluk yeni bir zam daha geldi. Son zammın ardından Türkiye genelinde benzin fiyatları rekor seviyelere ulaştı. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel fiyatları sizler için derledik. 👇

⛽ 12 Nisan’dan Sonra Yeni Bir Zam Daha: 97 Kuruş Arttı!

Henüz 12 Nisan'da 81 kuruş zamlanan benzine, aradan yalnızca birkaç gün geçmesine rağmen bu kez 97 kuruşluk ek bir zam daha yapıldı. Bu gelişme, özellikle bireysel araç kullanıcılarını ve ticari taşımacılığı ciddi biçimde etkiliyor.

📍 17 Nisan 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları – İl İl Liste

🏙️ İstanbul

Anadolu Yakası:

Benzin: 44,97 TL

Motorin: 44,19 TL

LPG (Otogaz): 26,51 TL

Avrupa Yakası:

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 44,30 TL

LPG (Otogaz): 27,28 TL



🏛️ Ankara

Benzin: 45,69 TL

Motorin: 45,05 TL

LPG (Otogaz): 27,12 TL



🌆 İzmir

Benzin: 46,08 TL

Motorin: 45,43 TL

LPG (Otogaz): 27,02 TL

🔗 Kaynak: Güncel akaryakıt fiyatlarını EPDK Resmi Web Sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.