GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Beklenen oldu; Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat, 141. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlerken, kulislerde uzun süredir konuşulan değişim resmiyet kazandı. Başrol oyuncusu Aybüke Pusat’ın ayrılığı sonrası, yapımcılar yeni sezonda sürpriz bir ismi kadroya dahil etti: Gülsim Ali İlhan!

Beklenen oldu; Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu

Her hafta Pazar akşamı nefes kesen sahneleriyle izleyicileri büyüleyen Teşkilat dizisi, 141. bölüm sonrası sürpriz bir gelişmeyle gündeme oturdu. Uzun süredir dizide yaşanan başrol değişikliği iddiaları, sonunda doğrulandı. Yapımcılar, boykota destek verdiği iddiası sonrası kadrodan çıkarılan Aybüke Pusat yerine yeni bir başrol ismiyle anlaştı. Güzel ve başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan, Teşkilat dizisinin yeni sezonunda Neslihan Başkan karakterinin boşluğunu dolduracak. 🌟

🎬 Teşkilat'ta Kartlar Yeniden Dağıtılıyor

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Teşkilat, yeni sezon için iddialı hamleler yapmaya devam ediyor. Başarılı performansı ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda, dengeleri değiştirecek bir transfer gerçekleşti. 🎯


🎭 Gülsim Ali İlhan’ın Katılımı Seyirciyi Heyecanlandırdı

Medya kulislerinde konuşulan bilgilere göre, yapımcılar Gülsim Ali İlhan ile resmen anlaştı. Başarılı oyuncunun, sezon finalinde sürpriz bir giriş yaparak hikâyeye dahil olması bekleniyor. Yeni sezonda Ali İlhan’ın canlandıracağı karakterin, Teşkilat içindeki güç dengelerini tamamen değiştireceği konuşuluyor. 💥


❗ Aybüke Pusat'ın Ayrılığı Sonrası Gelen Tepkiler

Dizinin sevilen karakteri Neslihan Başkan’ın, Aybüke Pusat’ın ani ayrılığıyla birlikte kadrodan çıkarılması izleyiciler arasında büyük tepki çekmişti.
Ancak yapım ekibi, bu boşluğu hızlı bir şekilde doldurarak dizinin ritmini bozmamayı hedefledi.

Gülsim Ali İlhan’ın güçlü oyunculuğu ile Teşkilat’a yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. 🌟


📅 Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

Teşkilat 142. bölüm,

📺 Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Başroldeki değişimin hikâyeye nasıl yansıyacağı ise şimdiden büyük merak konusu! 🕵️‍♂️

Kaynak: Gazeteoku.com

ÇOK OKUNAN HABERLER
1997-2007 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti 1997-2007 arasında sigortalı olanlar için emeklilik şartları değişti
Her aileden 1 kişiye sosyal yardım müjdesi; PTT'den hemen alınıyor Her aileden 1 kişiye sosyal yardım müjdesi; PTT'den hemen alınıyor
Ziraat Bankası'ndan müjde var; Hesabınıza para akacak Ziraat Bankası'ndan müjde var; Hesabınıza para akacak
Şener Üşümezsoy konum vererek uyardı; Yeni deprem orada olacak Şener Üşümezsoy konum vererek uyardı; Yeni deprem orada olacak
40 yıllık usta açıkladı; Bu arabaları asla almayın 40 yıllık usta açıkladı; Bu arabaları asla almayın
Çalışan milyonlara flaş açıklama; Bilmeyenler işini kaybeder Çalışan milyonlara flaş açıklama; Bilmeyenler işini kaybeder
SON HABERLER
Aylık 100 bin TL veriyor; Vasıfsız birisi bile olur Aylık 100 bin TL veriyor; Vasıfsız birisi bile olur
Türkiye'ye küstah teklif: Türk limanlarını istediler Türkiye'ye küstah teklif: Türk limanlarını istediler
Emekliye bir ek ödeme daha; Tarih belli oldu Emekliye bir ek ödeme daha; Tarih belli oldu
Şener Üşümezsoy konum vererek uyardı; Yeni deprem orada olacak Şener Üşümezsoy konum vererek uyardı; Yeni deprem orada olacak
Ziraat Bankası'ndan müjde var; Hesabınıza para akacak Ziraat Bankası'ndan müjde var; Hesabınıza para akacak
Çalışan milyonlara flaş açıklama; Bilmeyenler işini kaybeder Çalışan milyonlara flaş açıklama; Bilmeyenler işini kaybeder
40 yıllık usta açıkladı; Bu arabaları asla almayın 40 yıllık usta açıkladı; Bu arabaları asla almayın
Chery, hodri meydan dedi; Yüzbinlerce TL’den fazla indirim var Chery, hodri meydan dedi; Yüzbinlerce TL’den fazla indirim var