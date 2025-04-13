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Bedelli askerlik yapanlara tazminat müjdesi

İstanbul’da bir giyim mağazasında satış danışmanı olarak çalışan Gökhan A.’nın açtığı dava, bedelli askerlik yapan binlerce çalışan için emsal niteliğinde bir yargı kararıyla sonuçlandı.

Bedelli askerlik yapanlara tazminat müjdesi

Karar, bedelli askerlik nedeniyle işten ayrılanların kıdem tazminatına hak kazanabileceğini ortaya koydu.


📄 İşveren Tazminat Talebini Reddetti

2019 yılında bedelli askerlik yapmak için işten ayrılan Gökhan A., çalıştığı iş yerinden 20 bin TL kıdem tazminatı talep etti. O dönemde 4 bin 400 TL maaşla çalışan işçi, askerlik nedeniyle iş akdini sonlandırdı. Ancak işveren, “21 gün boyunca ücretsiz izinli sayılabilir, iş kaybı söz konusu değil” diyerek bu talebi reddetti.


🧾 İlk Mahkeme Talebi Reddetti, Dosya İstinafa Gitti

Taraflar arasında anlaşma sağlanamayınca dosya İstanbul İş Mahkemesi’ne taşındı. Mahkeme, bedelli askerliğin kısa süreli ve gönüllü bir uygulama olduğunu, bu nedenle işçinin işten ayrılmak zorunda olmadığını belirterek davayı reddetti.

Ancak işçi tarafının avukatı, kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf Mahkemesi) taşıdı.


🧑‍⚖️ İstinaf Mahkemesi: “Kıdem Tazminatı Ödenmeli”

İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak davacı lehine emsal bir karara imza attı. Daire, bedelli askerlik hizmetinin de “muvazzaf askerlik” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

“Davacı, askerlik görevini yerine getirmek üzere işinden ayrılmıştır. Bu, kıdem tazminatı için haklı fesih gerekçesidir. Bedelli askerlik dahi olsa bu hizmet, kanunen muvazzaf askerlik kapsamındadır” denilerek, tazminat ödenmesi gerektiği vurgulandı.

📚 Uzman Görüşü: “Kıdem Tazminatında Bedelli Askerlik Ayrımı Yapılamaz”
Konuyu değerlendiren Avukat Cemil Albayrak, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Muvazzaf askerlik, kıdem tazminatına hak kazandıran yasal bir fesih nedenidir. Bedelli askerlik de yasal bir muvazzaf hizmettir. Bu nedenle çalışan, işten ayrıldığında kıdem tazminatını alma hakkına sahiptir.”

🔍 Binlerce Çalışan İçin Emsal Niteliğinde

İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar, özellikle bedelli askerlik için işten ayrılan çalışanlar açısından emsal teşkil edecek. Davanın yeniden görülmesi için dosya yerel mahkemeye iade edildi. 

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