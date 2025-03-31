Bayramda marketler açık mı? Bim, Migros, A101, Hakmar kaçta açılıyor?

2025 yılında Ramazan Bayramı, 30 Mart Pazar günü başlayıp 1 Nisan Salı günü sona erecek. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında, birçok büyük market zinciri bayramın ilk günü kapalı olup, ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma saatlerine devam etmektedir. Bu yıl da benzer bir durumun olması bekleniyor.

Migros Bayram Çalışma Saatleri

Migros'un bayram çalışma saatleri hakkında resmi bir açıklama bulunmamakla birlikte, önceki yıllarda bayramın birinci günü kapalı olup, ikinci ve üçüncü günlerinde 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermiştir. Bu yıl da aynı uygulamanın devam etmesi muhtemeldir. Ancak, kesin bilgi için en yakın Migros şubesini arayarak veya Migros'un resmi internet sitesini kontrol ederek bilgi almanız önerilir.

A101 Bayram Çalışma Saatleri

A101 marketlerinin de bayramın ilk günü kapalı olması, ikinci ve üçüncü günlerinde ise 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi beklenmektedir. Ancak, bazı bölgelerde farklı uygulamalar olabileceğinden, en yakın A101 şubesine danışmanız faydalı olacaktır.

Hakmar Bayram Çalışma Saatleri

Hakmar marketlerinin bayram çalışma saatleri konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllarda bayramın ilk günü kapalı olup, diğer günlerde hizmet vermeye devam etmişlerdir. Kesin bilgi için Hakmar'ın resmi iletişim kanallarını kullanarak bilgi almanız tavsiye edilir.