GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Türkiye /

Balon pişinin sırrı ; Üstelik yağ da çekmiyor pamuk gibi oluyor

Pişi yaparken balon gibi şişmesi ve yağ çekmesini önlemenin püf noktası.

Balon pişinin sırrı ; Üstelik yağ da çekmiyor pamuk gibi oluyor

Makedonya’nın meşhur kahvaltılığı olan pişi ülkemizde de çok seviliyor. Bu nedenle hemen hemen her sofrada kendine yer buluyor. Peynirle ve yanına çayla servis edilen pişi hazırlaması da çok kolay.

Tek bilmeniz gereken işin püf noktası ve sırrı.

PÜF NOKTA: Pişinin balon gibi kabarması için hamurunuza kabartma tozu atmalısınız. Ayrıca kaliteli malzeme kullanmak da pişinin kabarmasını etkileyecektir.

Pişinin yağ çekmesini istemiyorsanız bunun için de pişi hamurunu kızgın yağın içerisine atmalısınız.

Ayrıca kızgın yağa atılan pişi anında da şişecek ve balon gibi olacaktır.

SIR GİBİ TARİFLE PİŞİNİN HAZIRLANIŞI

Pişi için gereken malzemeler şöyle:

  • Yarım kg un (3 su bardağı)
  • 1 çorba kaşığı kuru maya(ya da yarım paket yaş maya)
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar su (1 su bardağı ılık su)
  • Sıvı yağ

Nefisyemektarifleri.com’da yer alan lezzetli tarif şöyle:

İlk olarak yoğurma kabına kuru maya, şeker ve ılık suyu alarak karıştırın.

Üzerini streç ile kapatarak 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyin. Yaş maya kullancaksanız ilk olarak suda erimesini sağlamalısınız.

Daha sonra, tuz ve yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın.

Üzerini streç film ile kapatarak hamur iki katı kabarana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalanmasını bekleyin. İsterseniz dediğim gibi bu aşamayı geçmek için ekmek fırınlarından hazır ekmek hamuru alabilirsiniz.

Hazırladığınız ya da aldığınız hamurdan parçalar kopararak yağlı zeminde elinizle bastırarak şekillendirin ve kızgın yağda kızartın. Bu aşamada ellerinizi yağlarsanız çok daha kolay şekil verebilirsiniz.

Şekillendirirken ortasına parmağınızla bir delik açmayı da unutmayın. Bu işlem pişinin ortasının da güzelce pişmesini ve hamur kalmamasını sağlayacaktır. Ben bu ölçülerle toplamda 16 adet pişi elde ettim.

Sıcak sıcak servis edin

MENEMENE LEZZET KATAN SIR - ÇAKIR DA BÖYLE YAPIYOR (TIKLA ÖĞREN)

PİŞİNİN YANINA NE İYİ GİDER?

Pişinin yanına daha önceden de hazırlayabileceğiniz yemek.com’da tarifi bulunan şu kahvaltılıkları servis edebilirsiniz:

  • Kaşarlı menemen
  • Kahvaltılık sosis
  • Patatesli sucuk sote
  • Muhlama
  • Kahvaltılık sarımsaklı peynir
  • Kekikli lorlu kahvaltılık
  • Yeşil zeytin ezmesi
  • Peynir salatası
  • Kahvaltılık sos
  • Leblebiyle muhammara
  • Kolay vişne reçeli
  • Çilek reçeli
  • Kızılcık marmelatı
  • Elma balı

Kaynak: nefisyemektarifleri.com – yemek.com

Derleme: gazeteoku.com

pişi
ÇOK OKUNAN HABERLER
19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti 19-20-21 Eylül Tarihlerinde Emekliler Maaşlarına Ek Olarak, Devlet Destekli 40.000 TL Ödeme Olacak, 3 Banka Birleşti
16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak 16 milyon emekli bugün 10.000 TL alacak
Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi Akbank'tan Müjdeli Haber ve 100.000 TL Ödeme Haberi
Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde  Garanti Bankası Hesabı Olan Emeklilere Müjde 
Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi! Kamu Bankası Emekliye 100.000 TL Verdi!
Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü Asgari ücret alanlara kötü haber! Zam oranı kötü
SON HABERLER
SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak SON DAKİKA! Bankamatik Kartınıza 15000 TL Yatacak
1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek 1-2-3-4-5 BİN TL Düşük Para İhtiyacı Olanlar Dikkat! Akbank Onay Verecek
TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası TFF'den Süper Lig Kulüplerine Para Cezası ve Oyunculara Men Cezası
Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These” Cillian Murphy’den Yeni Film: Oppenheimer’ın Ardından “Small Things Like These”
Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım" Mansur Yavaş'tan İddialara Sert Yanıt: "Kirli Siyasete Alet Olmayacağım"
Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması Bakan Yerlikaya'nın Diyarbakır Ziyareti ve Narin Güran Cinayeti Açıklaması
Halkbank IBAN'a 6700 TL Halkbank IBAN'a 6700 TL
Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti Burak Yılmaz, Trabzonspor Taraftarlarıyla Gerginlik Yaşadı! Polis Müdahale Etti