Balon pişinin sırrı ; Üstelik yağ da çekmiyor pamuk gibi oluyor

Makedonya’nın meşhur kahvaltılığı olan pişi ülkemizde de çok seviliyor. Bu nedenle hemen hemen her sofrada kendine yer buluyor. Peynirle ve yanına çayla servis edilen pişi hazırlaması da çok kolay.

Tek bilmeniz gereken işin püf noktası ve sırrı.

PÜF NOKTA: Pişinin balon gibi kabarması için hamurunuza kabartma tozu atmalısınız. Ayrıca kaliteli malzeme kullanmak da pişinin kabarmasını etkileyecektir.

Pişinin yağ çekmesini istemiyorsanız bunun için de pişi hamurunu kızgın yağın içerisine atmalısınız.

Ayrıca kızgın yağa atılan pişi anında da şişecek ve balon gibi olacaktır.

SIR GİBİ TARİFLE PİŞİNİN HAZIRLANIŞI

Pişi için gereken malzemeler şöyle:

Yarım kg un (3 su bardağı)

1 çorba kaşığı kuru maya(ya da yarım paket yaş maya)

1 tatlı kaşığı şeker

1,5 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar su (1 su bardağı ılık su)

Sıvı yağ

Nefisyemektarifleri.com’da yer alan lezzetli tarif şöyle:

İlk olarak yoğurma kabına kuru maya, şeker ve ılık suyu alarak karıştırın.

Üzerini streç ile kapatarak 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekleyin. Yaş maya kullancaksanız ilk olarak suda erimesini sağlamalısınız.

Daha sonra, tuz ve yavaş yavaş un ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayın.

Üzerini streç film ile kapatarak hamur iki katı kabarana kadar (yaklaşık 1 saat) mayalanmasını bekleyin. İsterseniz dediğim gibi bu aşamayı geçmek için ekmek fırınlarından hazır ekmek hamuru alabilirsiniz.

Hazırladığınız ya da aldığınız hamurdan parçalar kopararak yağlı zeminde elinizle bastırarak şekillendirin ve kızgın yağda kızartın. Bu aşamada ellerinizi yağlarsanız çok daha kolay şekil verebilirsiniz.

Şekillendirirken ortasına parmağınızla bir delik açmayı da unutmayın. Bu işlem pişinin ortasının da güzelce pişmesini ve hamur kalmamasını sağlayacaktır. Ben bu ölçülerle toplamda 16 adet pişi elde ettim.

Sıcak sıcak servis edin

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PİŞİNİN YANINA NE İYİ GİDER?

Pişinin yanına daha önceden de hazırlayabileceğiniz yemek.com’da tarifi bulunan şu kahvaltılıkları servis edebilirsiniz:

Kaşarlı menemen

Kahvaltılık sosis

Patatesli sucuk sote

Muhlama

Kahvaltılık sarımsaklı peynir

Kekikli lorlu kahvaltılık

Yeşil zeytin ezmesi

Peynir salatası

Kahvaltılık sos

Leblebiyle muhammara

Kolay vişne reçeli

Çilek reçeli

Kızılcık marmelatı

Elma balı

Kaynak: nefisyemektarifleri.com – yemek.com

Derleme: gazeteoku.com