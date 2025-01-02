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Balkanlar'dan Türkiye'ye doludizgin geliyor; Okulları tatil edecek

Meteorolojik kaynaklardan gelen bilgilere göre, Türkiye'yi etkisi altına alacak yeni bir soğuk hava sistemi yolda.

Balkanlar'dan Türkiye'ye doludizgin geliyor; Okulları tatil edecek

Balkanlar'dan gelecek bu sistemin yurdun çeşitli bölgelerinde yoğun kar yağışına neden olabileceği belirtiliyor.

Soğuk Sistem Balkanları Aşıyor

Meteoroloji uzmanlarının tahminlerine göre, soğuk hava dalgası önce Balkanlar'a inecek, ardından Trakya ve Marmara bölgesinde etkili olacak. Bu sistem, özellikle Marmara bölgesinde yoğun kar yağışına sebep olabilecek kapasiteye sahip.

Balkanlar'dan Türkiye'ye doludizgin geliyor; Okulları tatil edecek

8 Ocak'ta Gelmesi Bekleniyor

8 Ocak'tan itibaren etkisini göstermesi beklenen bu sistem, herhangi bir bozulma olmaksızın ilerlerse Marmara bölgesi de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hayatı olumsuz etkileyebilir. Özellikle okulların tatil edilmesine yol açabilecek yoğun kar yağışı ihtimali uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Kutuplardan Gelen Kar Koridoru

Hava tahminleri, kutuplardan gelen kar koridorunun Balkanlar'ı aşarak Trakya, Marmara ve Anadolu bölgesine ulaşacağını öne sürüyor. Orta Avrupa'da bir süre dolanacak olan sistemin, yılın ilk haftasından sonra çok daha güçlü bir şekilde Türkiye'ye gelerek kar fırtınasına neden olabileceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle Marmara ve Anadolu bölgesinde çeşitli kesimlerde eğitimi aksatabilecek seviyelere ulaşabilir.

Meteoroloji uzmanlarının uyarılarını dikkate alarak, bu önemli soğuk hava dalgası hakkındaki gelişmeleri takip edin. 

Kaynak: Havanın Modu ve Meteorolojik Tahminler

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