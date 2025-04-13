Bakanlık ünlü peynir markalarını ifşaladı; Bakın peynir diye ne yedirmişler

5996 Sayılı Kanun çerçevesinde laboratuvar ortamında gerçekleştirilen incelemelerde, tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde “taklit ve tağşiş” listesi 10 Nisan Perşembe günü güncellendi.

Gıda Güvenliğinde Şeffaflık ve Denetim Süreci

Bakanlık, yapılan denetimlerin ardından laboratuvar verilerini titizlikle inceleyerek, gıda ürünlerindeki kalite standartlarına uyumsuzlukları ortaya koyuyor. Bu kapsamda, kamu sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerle ilgili olarak, denetim sonuçları şeffaf biçimde yayınlanıyor. Denetimler sırasında, peynir ürünlerinin bile kalite standartlarından sapmalar yaşadığı belirlendiği için, bakanlığın uyguladığı bu yöntem, tüketicilerin bilinçlenmesi açısından büyük önem taşımakta.

Peynir Ürünlerinde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

10 Nisan tarihinde güncellenen listede, toplamda 10 peynir markası yer aldı. Yapılan detaylı laboratuvar incelemeleri sonucunda;

2 peynir markasında: Ürün içeriğinde bitkisel yağ tespit edildi.

8 peynir markasında: Peynirlerde belirtilen yağ oranlarının olması gereken seviyenin altında olduğu belirlendi.

Uzmanlar, bu tür tespitlerin sadece tüketici güvenliğinin sağlanması açısından değil, aynı zamanda piyasada rekabetin adil koşullarda sürdürülebilmesi yönünde de önemli işaretler taşıdığını ifade ediyor.